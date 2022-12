Panda Punch: Puzzle-Plattformer erscheint nächste Woche

Autor:, in / Panda Punch

Löst Rätsel in den Levels, sammelt Münzen, sucht nach Supermünzen, pumpt eure Fähigkeiten beim Schmied auf – hier kommt Panda Punch.

Der Indie-Publisher Ratalaika Games freut sich, zusammen mit dem Entwickler Ninja Rabbit Studio bekannt zu geben, dass Panda Punch am 16. Dezember 2022 erscheinen wird.

Panda Punch erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S, PC Steam und Nintendo Switch. Es handelt sich um ein Puzzle-Plattformer-Spiel, in dem ihr einen roten Panda steuert und die Welt vor bösen Alien-Robotern retten müsst.

Die Hauptfigur des Panda Punch Spiels heißt Zeep. Er kann auf seiner Faust springen, Kisten und Fässer tragen, verschiedene Objekte schieben und sich wie Sonic drehen! Die Aufgaben und Ziele sind einfach, aber nicht so leicht zu erreichen in einer herausfordernden Umgebung, in der es gefährliche Plattformen und Kämpfe zu durchqueren gilt.

Löst Rätsel in den Levels, sammelt Münzen, sucht nach Supermünzen, pumpt eure Fähigkeiten beim Schmied auf, besiegt Endgegner, erhaltet neue Fähigkeiten und vieles mehr. Das sind nur einige der Aufgaben, die ihr in den 58 Levels mit Fallen, Geheimnissen und Feinden bewältigen müsst.

Merkmale:

58 Levels mit Fallen, Geheimnissen, Feinden

Plattformsprünge und Kämpfe

Klassische Pixel-Grafik und Chiptune-Sound

Besiegt Bosse und erhaltet neue Fähigkeiten