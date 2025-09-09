Panzer Dragoon II Zwei: Remake: Legendärer Rail-Shooter kehrt zurück

Panzer Dragoon II Zwei: Remake bringt den zweiten Teil der kultigen Rail-Shooter-Reihe in modernisierter Form zurück auf aktuelle Plattformen.

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC und versetzt euch in eine geheimnisvolle Welt, in der antike Ruinen, das Imperium und rätselhafte Kreaturen über das Schicksal eines ganzen Kontinents bestimmen.

Ihr übernehmt die Rolle von Jean Jacque Lundi, einem jungen Reiter, der gemeinsam mit seinem außergewöhnlichen Drachengefährten Lagi eine gefährliche Reise antritt. Dabei erwarten euch packende Kämpfe, zahlreiche Entdeckungen und die Enthüllung alter Zivilisationsgeheimnisse.

Das Gameplay bleibt dem klassischen Rail-Shooter-Prinzip treu: rasante Action, bei der ihr Gegner mit Lundis Waffe und den mächtigen Laserangriffen von Lagi bekämpft. Mit der speziellen Berserk Attack könnt ihr selbst die härtesten Bosskämpfe für euch entscheiden. Dank verzweigter Routen in den Levels erhöht sich zudem die Wiederspielbarkeit, während Lagi sich abhängig von eurem Spielstil weiterentwickelt.

Panzer Dragoon II Zwei: Remake bietet zudem die „Pandora’s Box“ mit zusätzlichen Missionen, Spielvarianten und Modifikationen, die nach Abschluss der Kampagne freigeschaltet werden. Auch die Musik wurde neu arrangiert: Neben dem originalen Soundtrack könnt ihr eine moderne, von Saori Kobayashi komponierte Version genießen. Grafisch wurde das Spiel grundlegend überarbeitet und bleibt dennoch dem einzigartigen Stil der Serie treu.

Mit zwei Steuerungsoptionen – klassisch oder modern – spricht das Remake sowohl Veteranen der Reihe als auch neue Spieler an. Panzer Dragoon II Zwei: Remake ist damit eine Neuinterpretation, die die Wurzeln des Originals respektiert und gleichzeitig zeitgemäße Technik und Komfort bietet.

Außerdem wird eine Demo auf der Tokyo Game Show 2025 spielbar sein.