Panzer Dragoon Orta: Spiel erschien heute vor 20 Jahren für Xbox

SEGA- und Xbox-Fans können sich vielleicht noch an die Veröffentlichung von Panzer Dragoon Orta für die Xbox Original Konsole erinnern.

Das Spiel erschien heute vor 20 Jahren in Nordamerika und brachte den Drachenflug auf die Microsoft-Konsole. Am 21. März 2003 erschien das Spiel dann auch in Europa.