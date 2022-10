Paper Cut Mansion: Mysteriöser Pappkarton-Thriller hat ein Release-Datum

Autor:, in / Paper Cut Mansion

Thunderful & Space Lizard Studios freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr mysteriöser Pappkarton-Thriller Paper Cut Mansion am 27. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen wird. Die Versionen für PlayStation 5, Nintendo Switch und PlayStation 4 werden kurz darauf folgen.

In Paper Cut Mansion spielt ihr die Rolle von Toby, einem Polizeidetektiv, der an der Straße ankommt, die zu dem gleichnamigen alten Herrenhaus führt. Ihr müsst eure detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, während ihr versucht, die Geschichte hinter diesem ominösen Ort zu entschlüsseln. Bei jedem Durchlauf habt ihr die Möglichkeit, ein weiteres Beweisstück zu sammeln, das ihr an die Beweistafel heften könnt.