Paper Ghost Stories: Third Eye Open: Coming-of-Age-Erzählung erhält Release-Termin

Paper Ghost Stories: Third Eye Open, die neueste Geistererscheinung von Cellar Vault Games und Chorus Worldwide Games, erscheint am 5. September 2024 für PC via Steam, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Third Eye Open ist eine neue Folge der preisgekrönten Paper Ghost Stories-Reihe und erzählt die Geschichte von Ting, einem jungen Mädchen, das die Fähigkeit besitzt, Geister zu sehen, in einer erzählerischen Visual Novel.

Zusammen mit ihrer jungen Geisterfreundin Xiu müssen sich die beiden den Herausforderungen der realen und der spirituellen Welt stellen, während Ting darum kämpft, herauszufinden, ob ihre Fähigkeit ein Geschenk oder ein Fluch ist.

Diese Coming-of-Age-Erzählung deckt fünf entscheidende Jahre von Tings Kindheit ab, in denen sie entdeckt, wie sehr sie sich durch ihre Kräfte von Gleichaltrigen unterscheidet, während sie darum kämpft, mit ihren Fähigkeiten zurechtzukommen.

Während Ting versucht, ihre Familie zu retten, die am Rande des Abgrunds steht, muss sie schwierige Gespräche führen, verlorene Seelen retten, fesselnde Rätsel lösen und heimlich dunklen Geistern und anderen Bedrohungen ausweichen.

Wird Ting in der Lage sein, mit dieser Macht zurechtzukommen? Kann sie ihrer Familie, ihren Freunden und den verlorenen Seelen auf ihrem Weg helfen?

Konkurrierende Geister werden Ting um Hilfe bitten, aber jeder von ihnen hat seine eigenen, widersprüchlichen Pläne – und sie könnten Ting auf ihrer Reise ebenso sehr behindern wie helfen.

Paper Ghost Stories: Third Eye Open wird in einem lebendigen „Papiertheater“-Stil präsentiert, der von der Joss-Papierkunst Südostasiens inspiriert ist. Von den Aktivitäten und Schauplätzen bis hin zu den Figuren und Dialogen ist die Geschichte durchdrungen von malaysischer Tradition, Kultur und Folklore.

Ihr besucht die Morgenmärkte, freundet euch mit einem älteren Mönch an, schlemmt Lok Lok und Nyonya Kuih auf dem Nachtmarkt, meidet die wandernden Geister des Waldes und vieles mehr.

„Von dem Moment an, als wir CVGs Kurzspiel Paper Ghost Stories: 7PM gesehen haben, haben wir uns sofort in ihre Arbeit verliebt“, sagt Shintaro Kanaoya, CEO von Chorus Worldwide. „Wir freuen uns, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten konnten, um Paper Ghost Stories zum Leben zu erwecken: Third Eye Open zum Leben zu erwecken, und das Ergebnis ist außergewöhnlich, denn es erweitert die Ambitionen und den Umfang von 7PM enorm und liefert ein bewegendes Familiendrama, das in einem authentischen, einzigartigen südostasiatischen Stil erzählt wird.“