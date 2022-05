Paper Ghost Stories: Third Eye Open: Junges Mädchen kämpft mit übernatürlichen Fähigkeiten

Chorus Worldwide Games kündigt das narrative Third-Person-Adventure Paper Ghost Stories: Third Eye Open für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC via Steam an.

Das Spiel des Entwicklers Cellar Vault Games präsentiert sich in einer „Papiertheater“-Ästhetik und lässt euch im Malaysia der frühen 2000er Jahre in die Rolle von Ting, einem jungen Mädchen schlüpfen, das versucht, mit der aufkeimenden Macht in ihrem Inneren zurechtzukommen.

Eine gruselige Geschichte über das Erwachsenwerden

Ein junges Mädchen kämpft um ihren Verstand und ihre Moral. Ihr seid Ting, ein 5-jähriges chinesisch-malaysisches Mädchen, das allmählich entdeckt, dass ihre übernatürlichen Fähigkeiten sie von allen anderen unterscheiden. Third Eye Open nimmt die Spieler mit auf ein Abenteuer, das sich über fünf Jahre und mehr erstreckt, während Ting von zwei Geistern geführt und fehlgeleitet wird, von denen jeder seine eigene Agenda verfolgt.

Ein lebendiges Papiertheater

Die schöne, kindliche Ästhetik des lebendigen „Papiertheaters“, das vom südostasiatischen Papierpuppenspiel – den Schattenspielen – inspiriert ist, täuscht über die düstere Geschichte einer auseinanderfallenden Familie und Tings Rolle bei ihrer Rettung sowie über das Spukhaus im Zentrum des Geschehens hinweg.

Ein malaysisches Abenteuer

Von den Aktivitäten und Schauplätzen bis hin zu den Charakteren und Dialogen ist Third Eye Open durchdrungen von malaysischer Tradition, Kultur und Folklore. Besucht die Morgenmärkte, freundet euch mit einem älteren Mönch an, schlemmt Apam Balika und Nyonya Kuih auf dem Nachtmarkt, meidet die wandernden Geister des Waldes und vieles mehr.

Eine Geschichte mit einer Vergangenheit

Third Eye Opens knüpft an den Erfolg von Cellar Vault Games‘ Kurzgeschichte 7PM (ebenfalls auf Steam erhältlich) an. Obwohl jedes Spiel für sich steht, teilen sie Charaktere, Ton und eine Identität, wie auch die folgenden: Es sind die Paper Ghost Stories.

Teaser-Trailer zu Paper Ghost Stories: Third Eye Open: