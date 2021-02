Paradise Lost: Neuer Story-Trailer veröffentlicht

All In! Games hat einen neuen Story-Trailer zu Paradise Lost veröffentlicht.

All In! Games hat einen neuen Story-Trailer zu Paradise Lost veröffentlicht, der Einblicke in das Gameplay, die Atmosphäre und die Umgebung des storybasierten Adventures gibt.

Paradise Lost spielt in einer Welt, die im Laufe des immer noch währenden Zweiten Weltkriegs von den Nazis durch Einsatz von Atomwaffen in eine post-nukleare Wüstenlandschaft verwandelt wurde. In der Haut eines zwölfjährigen Jungen begeben sich Spieler in einem in Polen gelegenen mysteriösen Nazi-Bunker auf die Suche nach Geheimnissen aus der Vergangenheit.