Paradox Interactive: LEGO Skylines: Korea-Rating deutet auf neues Cities-Skylines-Spiel hin

Eine Altersfreigabe aus Korea liefert erste Hinweise auf ein mögliches neues Spiel im Cities-Skylines-Universum von Paradox Interactive.

Ein neues Spiel namens LEGO Skylines ist durch eine Altersfreigabe in Korea aufgetaucht und deutet auf einen ungewöhnlichen Ableger der Cities-Skylines-Reihe hin.

Die Einstufung stammt vom koreanischen Game Rating and Administration Committee und nennt Paradox Interactive als Publisher. Offizielle Details fehlen bislang vollständig, doch der Titel legt nahe, dass es sich um eine LEGO-Version der bekannten Städtebau-Simulation handeln könnte.

Konkrete Inhalte oder Plattformen sind noch nicht bekannt. Allerdings würde ein solcher Ableger gut zur Strategie passen, etablierte Marken mit der LEGO-Lizenz neu zu interpretieren. Eine offizielle Ankündigung steht weiterhin aus.

Neben LEGO Skylines wurde auch Persona 4 Revival erneut bewertet. Das Spiel ist bereits bestätigt, besitzt jedoch noch keinen Veröffentlichungstermin. Mit dem bevorstehenden Summer Game Fest 2026 Anfang Juni könnte die neue Einstufung auf baldige Neuigkeiten hindeuten.

Weitere Einträge betreffen bekannte Marken. Gears of War: E-Day und Ace Combat 8: Wings of Thieve tauchten ebenfalls in der Liste auf. Zudem erhielt Marvel’s Guardians of the Galaxy eine neue Bewertung, die frühere Hinweise auf eine mögliche Version für die kommende Switch-Generation weiter stützt.

Solche Altersfreigaben gelten häufig als verlässlicher Frühindikator für bevorstehende Ankündigungen. Ob LEGO Skylines tatsächlich zeitnah offiziell vorgestellt wird, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen.