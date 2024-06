Paradox Interactive: Life by You-Entwickler wird geschlossen

Nachdem Paradox Interactive gerade erst bekannt gegeben hatte, dass die Arbeiten an Life by You eingestellt werden, meldet man sich nun mit weiteren schlechten Neuigkeiten zu Wort. So habe man vor, das Studio hinter der Lebenssimulation zu schließen.

Paradox CEO Fredrik Wester erläuterte, dass dies eine schwere Entscheidung für das Unternehmen gewesen sei. Da Entwickler Paradox Tectonic aber lediglich an Life by You gearbeitet habe, war man mit der Einstellung des Projektes auch gezwungen das Studio zu schließen.

Folgend drückte Wester seine Dankbarkeit aus und erklärte, dass man die Ambitionen des Teams zu schätzen wissen.

Life by You sollte ursprünglich im September 2023 in den Early Access starten. Nach mehreren Verschiebungen gab man erst kürzlich das Ende des Projektes bekannt.

Die Lebenssimulation sollte in Konkurrenz zu EA’s Die Sims 4 treten. Mit Rod Humble war der ehemalige Producer von Die Sims 2 und Die Sims 3 am Projekt beteiligt. Paradox Tectonic wurde 2019 gegründet und beschäftigte insgesamt 24 Mitarbeiter.