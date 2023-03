Paradox Interactive: Mehrere neue Spiele für 2023 enthüllt

Paradox Interactive hat während der Paradox Announcement Show neun Ankündigungen präsentiert, darunter drei vollkommen neue Spiele, drei Erweiterungen von Titeln des Paradox-Katalogs und drei Ankündigungen der Publishing Initiative Paradox Arc.

Die vollständige Paradox Announcement Show 2023 gibt es hier in der Aufzeichnung zu sehen:

Drei komplett neue Spiele wurden während der Announcement Show enthüllt:

The Lamplighters League ist ein Spiel, das von Studio Harebrained Schemes aus Seattle entwickelt wird. Das weltumspannende Pulp-Adventure mit strategischen, rundenbasierten Kämpfen findet in einem alternativen, stilvollen 30er-Jahre-Setting statt.

Life By You ist ein neues Spiel von Paradox Tectonic, dessen Details und Inhalte in einer gesonderten Announcement Show am 20. März 2023 präsentiert werden.

Cities: Skylines II vom finnischen Entwickler Colossal Order, ist eine direkte Fortsetzung des beliebten, preisgekrönten Städtebauspiels von Paradox aus dem Jahr 2015.

Zu Life By You werden mehr Informationen sowie Gameplay in einer weiteren Announcement Show am 20. März 2023 über den Life By You YouTube-Channel: https://www.youtube.com/@lifebyyou bereitgestellt.

Paradox Arc, die 2022 ins Leben gerufene Publishing-Initiative zur Förderung neuer, tiefgreifender, endloser, wieder spielbarer Spiele von kleineren Entwicklern, kündigte zwei neue Spiele an:

Mechabellum (PC), ein Sci-Fi Auto-Battler Spiel, indem Spieler gegen ständig wachsende Armeen von Mechs, Robotern und schweren Waffen antreten.

Knights of Pen & Paper 3 (PC) ist eine Fortsetzung einer von Popkultur inspirierten, rundenbasierten RPG-Abenteuerserie von Paradox.

Außerdem präsentierte Paradox Arc mit Across the Obelisk: The Wolf Wars die erste Erweiterung des Deckbuilding RPGs, das Paradox Arc letztes Jahr veröffentlicht hat. Sie enthält eine neue Zone, Charaktere und vieles mehr.

Drei Titel der Paradox-Bibliothek erhalten neue Erweiterungen im Jahr 2023:

Crusader Kings III: Tours and Tournaments ergänzt neue Aktionen und Abenteuer für die Charaktere, inklusive neuer Möglichkeiten, Ansehen im In- und im Ausland zu steigern.

ergänzt neue Aktionen und Abenteuer für die Charaktere, inklusive neuer Möglichkeiten, Ansehen im In- und im Ausland zu steigern. Europa Universalis IV: Domination erweitert und verbessert den Inhalt für einige der beliebtesten und mächtigsten Nationen.

erweitert und verbessert den Inhalt für einige der beliebtesten und mächtigsten Nationen. Surviving the Aftermath: Rebirth bietet eine Chance, die verwüstete Erde, unter anderem durch Terraforming, tatsächlich umzugestalten und wiederzubeleben.