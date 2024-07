Paradox Interactive: Verzeichnet Gewinnrückgang um 90 Prozent

Die Einstellung von Life by You führte für Paradox Interactive im zweite Quartal zu einem Gewinnrückgang um 90 Prozent.

Aus dem von Paradox Interactive kürzlich veröffentlichten Finanzergebnisse für das zweite Quartal geht hervor, dass der schwedische Publisher im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres einen Gewinnrückgang um 90 Prozent auf umgerechnet 2,6 Millionen US-Dollar hinnehmen muss.

Einen großen Anteil am Rückgang hat das im Juni eingestellte Life by You, das durch Abschreibung der Entwicklungskosten in Höhe von 19,2 Millionen US-Dollar zu Buche schlägt. Der Gesamtumsatz von Paradox sank im zweiten Quartal um 22 Prozent auf umgerechnet 53,3 Millionen US-Dollar.

„Wir beenden das zweite Quartal des Jahres mit gemischten Gefühlen“, sagte Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive. „Auf der einen Seite hat sich unser Kerngeschäft sehr gut entwickelt, aber auf der anderen Seite haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Life By You abzusagen, da das Spiel die Erwartungen nicht erfüllen konnte.“ „Wir haben mehrere starke Erweiterungen mit guter Qualität für unsere Kernspiele herausgebracht, was sich positiv auf den Umsatz auswirkt und einen guten Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit liefert. Das Endergebnis wird leider durch die Abschreibung von Life By You belastet. Das ist schmerzhaft, motiviert uns aber sehr, unser Geschäft weiter zu verbessern.“ „Im Jahr 2021 haben wir die Art und Weise, wie wir in risikoreichere Projekte investieren, grundlegend geändert, was bedeutet, dass wir keine neuen Projekte mit der gleichen Kombination aus hohem Risiko und hohen Kosten wie Life By You begonnen haben.“