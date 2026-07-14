Paramount: Hollywood-Mega-Fusion vor Gericht – 12 US-Staaten wollen Warner-Bros Deal stoppen

Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount steht vor einer großen rechtlichen Herausforderung: Eine Koalition aus zwölf US-Bundesstaaten hat offiziell Klage eingereicht, um den geplanten 110-Milliarden-Dollar-Deal zu stoppen.
Die Bundesstaaten argumentieren, dass ein Zusammenschluss der beiden großen Hollywood-Unternehmen dem neuen Konzern zu viel Kontrolle über die Unterhaltungsbranche verschaffen würde. Nach Ansicht der Kläger könnte die Fusion den Wettbewerb bei der Filmveröffentlichung und beim Vertrieb von Fernsehinhalten deutlich einschränken.
Besonders betroffen könnten laut der Klage Kinos und TV-Anbieter sein. Durch den Zusammenschluss hätten diese weniger Alternativen bei Verhandlungen über Filmveröffentlichungen, Lizenzen und Inhalte. Die Staaten befürchten dadurch schlechtere Bedingungen und weniger Wettbewerb.
Angeführt wird die Klage von Kalifornien. Beteiligt sind außerdem Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon und Washington.
Paramount und Warner Bros. Discovery gehören zu den größten Unternehmen der Entertainment-Branche und verfügen über zahlreiche bekannte Marken und Franchises. Ob die geplante Übernahme trotz der Klage weitergeführt werden kann, hängt nun vom weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens ab.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Netflix wäre besser gewesen.
Man hätte ja ne Klausel einbauen können, dass die nächsten 10 Jahre alle Filme von Warner ins Kino kommen müssen.
Ähnlich wie es MS mit CoD gemacht hat.
Die gab es, das war nicht das Problem. Ellison hat Zaslav schlicht mit Geld zugeschüttet, damit er die Shareholder umstimmt (wofür er über 700 Millionen Dollar eingestrichen hat) während Trump Sarandos im Weißen Haus „bearbeitet“ hat, damit Netflix abspringt. Trump ist das Filmgeschäft dabei egal. Er will CNN zerschlagen, genauso wie es mit CBS passiert.
Hoffentlich geht das nicht durch, aber ich denke, dass der Zug abgefahren ist
Wenn große immer größer werden ist das meistens zum Nachteil aller Konsumenten. Mal sehen was hier passiert.
110 Mrd…kranke Summe
Bin mal gespannt wie das ausgehen wird.
Wurde auch Zeit das Rob Bonta aus den puschen kommt🙏🏻 Dieser Merger hat soviele rote Flaggen, das Ding ist DoA. Die UK wird Paramount genauso wegen Verstoß gegen die Medienpluralität vor Gericht bringen, wie es die Landesjustizminister in Amerika wegen Verstoß gegen Antitrust Law nun endlich tun. Ich habe mich gestern etwas gewundert, dass Bonta dies nicht auch ausdrücklich erwähnt hat, da es eigentlich der schwerwiegendste Verstoß ist, er hat sich aber in einem Interview mit BTC erklärt und versichert, dass dies im größeren Gebilde des Verstoßes gegen Wettbewerbsrecht enthalten und vor Gericht verhandelt wird👌🏻 Der Disney/Fox merger hätte vor 10 Jahren genauso zerschlagen werden müssen wie es hier nun passieren muss. Viel Erfolg all den State AGs🙏🏻💚
Nur unsere Ursel bringt hier in der EU nichts fertig und wäre dumm genug, dass Ding durchzuwinken👊🏻🙈