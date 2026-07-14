Paramount: Hollywood-Mega-Fusion vor Gericht – 12 US-Staaten wollen Warner-Bros Deal stoppen

Paramounts 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. Discovery steht vor einer großen rechtlichen Hürde.

Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount steht vor einer großen rechtlichen Herausforderung: Eine Koalition aus zwölf US-Bundesstaaten hat offiziell Klage eingereicht, um den geplanten 110-Milliarden-Dollar-Deal zu stoppen.

Die Bundesstaaten argumentieren, dass ein Zusammenschluss der beiden großen Hollywood-Unternehmen dem neuen Konzern zu viel Kontrolle über die Unterhaltungsbranche verschaffen würde. Nach Ansicht der Kläger könnte die Fusion den Wettbewerb bei der Filmveröffentlichung und beim Vertrieb von Fernsehinhalten deutlich einschränken.

Besonders betroffen könnten laut der Klage Kinos und TV-Anbieter sein. Durch den Zusammenschluss hätten diese weniger Alternativen bei Verhandlungen über Filmveröffentlichungen, Lizenzen und Inhalte. Die Staaten befürchten dadurch schlechtere Bedingungen und weniger Wettbewerb.

Angeführt wird die Klage von Kalifornien. Beteiligt sind außerdem Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon und Washington.

Paramount und Warner Bros. Discovery gehören zu den größten Unternehmen der Entertainment-Branche und verfügen über zahlreiche bekannte Marken und Franchises. Ob die geplante Übernahme trotz der Klage weitergeführt werden kann, hängt nun vom weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens ab.