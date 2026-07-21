Paramount: Richterin stoppt vorerst Warner Bros.-Übernahme

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Per einstweiliger Verfügung stoppt US-Bezirksrichterin Araceli Martínez-Olguín vorerst die Übernahme von Warner Bros. durch Paramount.

Nachdem vor einer Woche gleich zwölf amerikanische Bundesstaaten Klage gegen die Übernahme von Warner Bros. durch Paramount eingereicht hatten, tut sich nun die nächste Hürde für den geplanten 110-Milliarden-Dollar-Deal auf.

So erließ am Montag die US-Bezirksrichterin Araceli Martínez-Olguín vom Northern District of California eine einstweilige Verfügung gegen die Fusion. Hintergrund ist die Annahme, der Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde den Markt-Wettbewerb beeinflussen.

Die angeordnete Verfügung verhindert vorerst für 14 Tage den möglichen Abschluss der Übernahme. Am 3. August soll eine Anhörung bezüglich des Antrags der einstweiligen Verfügung stattfinden, wodurch die Übernahme im Zuge eines folgenden Gerichtsverfahrens auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden könnte.

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1 Kommentar Added

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  1. Katanameister 505140 XP Xboxdynasty MVP Silber | 21.07.2026 - 06:42 Uhr

    Dann heißt es jetzt abwarten, vielleicht wird die Übernahme doch noch gestoppt.

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