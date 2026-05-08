Paranormal Activity: Entwicklung des Spiels überraschend eingestellt

Der Publisher DreadXP und der Entwickler DarkStone Digital haben die Entwicklung von Paranormal Activity: Threshold eingestellt. Das Survival-Horror-Spiel, das 2024 angekündigt wurde und auf der gleichnamigen Filmreihe basiert, wird damit nicht veröffentlicht.

Hinter dem Projekt stand Brian Clarke, der bereits durch The Mortuary Assistant bekannt wurde. Laut seiner Stellungnahme war ursprünglich eine weitere Entwicklungszeit notwendig, um das Spiel in einem fertigen Zustand zu veröffentlichen. Diese Verlängerung wurde jedoch vom IP-Inhaber Paramount Pictures nicht genehmigt.

Clarke beschreibt in seinem vollständigen Statement, dass die Entwicklung dadurch vor einer Entscheidung stand: entweder eine verkürzte Produktion mit einem nicht ausgereiften Ergebnis oder die Trennung vom Projekt. Gemeinsam mit DreadXP entschied man sich für die zweite Option.

DreadXP unterstützte laut Clarke den Wunsch nach mehr Entwicklungszeit und man trennte sich letztlich einvernehmlich von Paramount. Die Zusammenarbeit sei trotz des Abbruchs als positive Erfahrung beschrieben worden.

Das Projekt war bereits auf Events wie der PAX positiv aufgenommen worden. Dennoch endet die Entwicklung nun endgültig, bevor eine Veröffentlichung stattfinden kann. Clarke selbst deutet an, sich nach einer Pause neuen Horrorprojekten zuzuwenden.