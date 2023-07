Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III: Jump’N’Run-Klassiker landet 2023 auf Konsole

Ende 2023 wird der Jump’N’Run-Klassiker Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III für Xbox-Konsolen erscheinen.

An alle Fans der Bubble Bobble-Reihe: Nach mehr als drei Jahrzehnten kehrt das berühmte Duo, Bubby und Bobby, zurück! ININ ist stolz darauf, die digitale Version des legendären Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III auf PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch und Xbox Ende 2023 zu veröffentlichen.

Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III ist ein Jump’n’Run-Klassiker, der von TAITO entwickelt wurde und 1991 erstmals die Videospielwelt eroberte. Als Nachfolger von Rainbow Islands und dritter Teil der legendären Bubble Bobble-Reihe schaffte es den Zauber und Charme, der Fans auf der ganzen Welt begeisterte, wieder aufleben zu lassen.

Auch wenn es nie den Weg in die Arcades fand, fesselte es stattdessen die Spieler auf Heimkonsolen wie PC Engine und TurboGrafx sowie auf Heimcomputern wie dem Commodore Amiga. Jetzt ist es an der Zeit, die Faszination von Parasol Stars mit seiner triumphalen Rückkehr auf moderne Plattformen aufs Neue zu entdecken!

In diesem fesselnden Jump’n’Run von TAITO erleben die Spieler die Abenteuer zweier Brüder. Die beiden begeben sich auf eine Mission, um benachbarte Planeten vor einer bösen Macht zu retten. Statt mit Bubbles zu schießen, sind sie nun mit farbenfroh-funkelnden und vor allem magischen Sonnenschirmen bewaffnet. Diese Schirme dienen ihnen auch dazu, sich vor den Angriffen der Gegner zu schützen, sie zu betäuben oder eine Flut an Sternen zu entfesseln, die den Highscore nach oben treiben!

Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III ist vollgepackt mit Power-Ups, die den Unterschied zwischen dem süßen Sieg oder einer vernichtenden Niederlage ausmachen können! Wirf eine Bombe und sprenge die Gegner weg, oder friere die Zeit mit einer Stoppuhr ein, die du selbst steuern kannst. Aber mach es dir nicht zu bequem, sonst schleicht sich der Tod an und entreißt dir eines deiner kostbaren Leben! Nutze die Macht des Sonnenschirms und zeige deine Skills in diesem epischen Abenteuer!

Features

Triumphale Rückkehr: Die allseits beliebte Spielereihe Bubble Bobble ist zurück auf PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch und Xbox.

Ein niedlicher Cast von Kult-Charakteren: Triff auf eine Riege liebenswerter, unverwechselbarer Charaktere, von denen jeder seinen eigenen Charme und seine eigenen Fähigkeiten hat, die den Spielspaß noch zusätzlich steigern.

Strahlende Sonnenschirme: Schwinge farbenfrohe Sonnenschirme mit magischen Kräften, um dich vor Gegnern zu schützen, sie zu betäuben und Sterne, die den Highscore hochtreiben, freizusetzen.

Power-Ups in Hülle und Fülle: Entdecke eine Vielzahl von Power-Ups, von Bomben bis hin zu Stoppuhren, welche die Zeit einfrieren, um in herausfordernden Kämpfen die Oberhand zu gewinnen.

Taktisches Gameplay: Setze den Sonnenschirm als Waffe ein, um den Sieg zu sichern und der drohenden Gefahr des Todes zu entgehen.

Nostalgische Hommage: Parasol Stars zollt TAITOs Klassiker Chack’n Pop Tribut, einem frühen Jump’n’Run und Vorläufer der beliebten Bubble Bobble-Serie.

Zehn Welten: Begib dich auf eine Reise über die acht Hauptplaneten von Parasol Stars hinaus und schalte zwei weitere geheime Welten frei.

Halt die Augen offen nach noch mehr Sonnenschirmen! ININ und TAITO haben bald aufregende Neuigkeiten zu verkünden.

Strictly Limited Games wird in Zusammenarbeit mit ININ und TAITO exklusive und stark limitierte physische Editionen des Spiels veröffentlichen. Diese besonderen Sammlerstücke werden nur über Strictly Limited Games erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab dem 27. Juli möglich.