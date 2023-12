Parcel Corps: Eine frische Demo driftet heute auf die Xbox Series X|S

Autor:, in / Parcel Corps

Der Hauptgang ist noch im Ofen, aber Entwickler Billy Goat Entertainment und Publisher Secret Mode haben bereits einen ersten Vorgeschmack auf das Deliver-‘em-up Parcel Corps zu bieten. Eine Demo wird Spielern auf der Xbox Series X|S serviert, die noch bis zum 31. Dezember läuft.

Während die Spieler also darauf warten, dass der Rest der Bestellung ankommt, können sie jetzt schon einen Teil von New Island erkunden. Dort erleben sie all den Spaß eines Fahrradkuriers mit Null-Stunden-Vertrag.

Die Spieler Bunny Hoppen, Grinden und Power Sliden durch belebte Einkaufszentren und unerbittlichen Verkehr und bahnen sich einen Weg durch die Sandbox-Level von New Island. Sie können entweder dem GPS folgen, oder nach Abkürzungen suchen. Dabei treffen sie auf einige verrückte Charaktere, die sie zur ihrer Kundenliste hinzufügen können. Dann stürzen sie sich in einen Delivery Rush, bei der Bestellungen schneller eintreffen und die Spieler noch schneller reagieren müssen.

Parcel Corps ist ein wilder Ritt voller verrückter Charaktere, scharfer Satire und schrecklichen Arbeitsbedingungen. Das Spiel wird 2024 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Weitere Informationen zum Spiel gibt es in dieser Xbox News.