Parcel Corps: Erneuter Zustellungsversuch nächste Woche

Die erneute Zustellung für Parcel Corps wurde für den 3. Oktober gebucht. Als Entschuldigung für die Verspätung hat der Entwickler folgende Stellungnahme veröffentlicht:

„Hallo, zukünftiger freiberuflicher Auftragnehmer! Wir hoffen, Sie sind genauso aufgeregt wie wir, dass Sie sich dem Leben eines Fahrradkuriers mit hohen Einsätzen und geringer Bezahlung anschließen.“

„Wir haben eine unglaubliche Neuerung für unsere Dienste, die die Branche der Direktlieferungen an Verbraucher mit Sicherheit umkrempeln wird: Online-Multiplayer! Das ist richtig! Sie werden die Möglichkeit haben, mit Gleichgesinnten um einen kleinen Anteil an einem zunehmend überfüllten Markt zu konkurrieren. Multiplayer-Funktionen finden Sie in Hubs überall auf New Island – fahren Sie einfach rein und gehen Sie online für aufregende Cross-Play-Multiplayer-Action.“