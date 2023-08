Parcel Corps: Traversal-Trailer liefert kistenfrisches Gameplay

Autor:, in / Parcel Corps

Das Quietschen der Fahrradreifen kann nur eines bedeuten, eure neueste Bestellung von Parcel Corps ist da! Der neue Trailer unten bietet einen frischen Blick auf die Fortbewegungsmechanik im Spiel und gibt ein paar heiße Tipps, bevor ihr euch nächstes Jahr auf euer eigenes Fahrrad schwingt.

Trotz der Beteuerungen des Publishers Secret Mode, er solle „mit den Live-Action-Trailern aufhören und sich auf die Entwicklung des verdammten Spiels konzentrieren„, hat Entwickler Billy Goat Entertainment einen neuen Gameplay-Trailer für seinen kommenden Extrem-Motorrad-Kurier-Simulator Parcel Corps gedreht.

Der neue Trailer, der während der Future Games Show auf der Gamescom enthüllt wurde, zeigt, wie die Spieler durch die Stadt navigieren, um ihre Lieferungen pünktlich zu erledigen.

Wallrides, Slides, Grinds und Big Air werden alle eine Rolle in deiner erfolgreichen Kurierkarriere spielen, während du mit wer-weiß-was in deiner isolierten Liefertasche durch New Island rast.

Parcel Corps ist ein hochoktaniger Nervenkitzel voller verrückter Charaktere, bösartiger Satire und miserabler Arbeitsbedingungen. Das Spiel soll im Jahr 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.