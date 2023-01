Park Beyond: Antagonisten und Management-Features präsentiert

Autor:, in / Park Beyond

Die Antagonisten und Management-Features von Park Beyond wurden in einem neuen Trailer vorgestellt.

Das neuste Video zur Freizeitpark-Simulation, stellt Giles Hemlock, CEO der rivalisierenden Firma Hemlock-Konsortium, als Antagonisten vor und zeigt, wie Spieler in Park Beyond mit gutem Parkmanagement die Oberhand behalten können.

In Park Beyond entwerfen die Spieler nicht nur den Freizeitpark ihrer Träume, sondern sind auch dafür verantwortlich, diesen mithilfe von diversen aufregenden Attraktionen für jede Altersgruppe gewinnbringend zu verwalten.

Für die Zufriedenheit der Besucher werden dabei keine Kosten und Mühen gescheut und perfekt ausgebildetes Personal eingesetzt. Dieses ist unter anderem für Sauberkeit sowie Sicherheit im Park zuständig, aber auch der Verkauf von benötigten Waren und Dienstleistungen gehört zu ihren Aufgaben. Dabei hat die Zufriedenheit der Besucher oberste Priorität. Denn nur bei überdurchschnittlicher Zufriedenheit kaufen die Besucher besondere Souvenirs ein, damit sie sich an diesen tollen Tag noch lange zurückerinnern können.

Im umfangreichen Story-Modus von Park Beyond sehen sich die Spieler im Kampf mit ihrem Rivalen, Giles Hemlock, konfrontiert, welcher mit aggressiven Methoden und schmutzigen Tricks zu gewinnen versucht. Der CEO von Hemlock-Konsortium, seines Zeichens selbsternanntes Genie, setzt seine verschlagenen Managementmethoden ein, um das Geschäft der Spieler endgültig zu zerstören.

Park Beyond erscheint 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S and PC. Weitere Details zum Spiel gibt es in unserem Hands-on Artikel.