Park Beyond: Closed-Beta-Test und Gameplay-Trailer

Autor:, in / Park Beyond

Neuer Trailer zu Park Beyond gibt erste Einblicke in das Management-Gameplay.

Der Closed-Beta-Test und auch der Release des Spiels rücken immer näher und damit wird es Zeit, die komplexen Mechaniken kennenzulernen, die es Spielern in Park Beyond ermöglichen, einen Park ganz nach ihren eigenen Wünschen zu kreieren und zu managen.

Nachdem bereits die Kampagne des Spiels, die bunten Charaktere und das Konzept der Impossification vorgestellt wurden, zeigt dieser Trailer all die Möglichkeiten und Hilfsmittel, die den Spieler zu Verfügung stehen, um ihren Park-Betrieb zum Erfolg zu führen. Wie funktionieren die Shops mit ihrem Angebot? Was sind die Bedürfnisse der Besucher? Was ist mit dem Personal? Die detaillierten Management-Funktionen können über spezifische Tabs eingesehen und angepasst werden.

Auch die Kreativität steht im Fokus, denn Spieler können in Park Beyond ihre eigene Vorstellungskraft in Kombination mit den tausenden zur Verfügung stehenden Inhalten nutzen, um ihren eigenen Ideen Leben einzuhauchen. Im Sandbox-Modus können sie dafür einen individuellen Speicherstand anlegen und sich voll aufs Bauen und Dekorieren fokussieren.

Jede Kreation kann gespeichert und mit den selbst festgelegten Farben, Lichtern und sogar Musikstücken in künftigen Parks erneut genutzt werden. Und auch die Gestaltung des Grundstücks liegt dank Terraformierung und Tunnelbau in den Händen der Spieler, was dem Park und den Attraktionen ganz neue Dimensionen verleihen kann.

Egal, ob Verwaltungsprofi, Kreativgenie oder ein Mix aus beidem: Alle Spielstile können in Park Beyond zum Erfolg führen.

Park Beyond erscheint am 16. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.