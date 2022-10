Park Beyond: Meine Heldenreise zum Europa-Park

Autor:, in / Park Beyond

Meine Heldenreise, davon erzähle ich euch heute und wie ich mich als kleiner XboxDynasty Journalist auf ein großes Abenteuer begeben habe.

Wie startet so ein Abenteuer für gewöhnlich? Der Held wird einfach in ein neues Abenteuer geschmissen und muss zusehen, wie er klarkommt, so ungefähr läuft das eben bei XboxDynasty (kleiner Spaß) – und so startet auch diese Geschichte.

Nur dass diese Reise in keiner Galaxie, weit entfernt oder einer fantasievollen Welt wie Mittelerde startet, nein, dieses Abenteuer startet in der Domstadt namens Köln, wo ich mich auf eine wunderbare Reise vorbereiten muss, mit dem Ziel: Europa-Park.

Alles begann an einem kühlen Montag früh am Morgen, voller Zuversicht und Freude schnappte ich mir meinen gepackten Reiserucksack und streifte aus der Türe hinaus in die weite Welt. Nach einiger Zeit des Wartens, und eines überraschend pünktlichen Zuges, saß ich nun drin auf dem Weg in eine weit entfernte und mir unbekannte Welt.

Die wunderbare Aussicht auf Deutschland breitet sich vor mir aus, bis ich nach einigen Zugwechseln endlich mein Ziel erreicht hatte. Jetzt hieß es noch rein in den Shuttle-Bus und ab zum Park!

Dort angekommen, wurde erst einmal der Park selbst erkundet. Sobald ihr durch den Eingang schreitet, öffnet sich fast die ganze Welt Europas, denn der Park ist bekannterweise in verschiedene Länder unterteilt.

Die Reise startete für mich in Spanien mit seinen verschiedenen Köstlichkeiten und Attraktionen. Mich hat die Panorama-Bahn direkt in seinen Bann gezogen, die in jedem Land haltmacht. Also eine Rundreise quer durch den Park, um einen Überblick zu erhalten.

Nachdem dies geschehen ist, war mein erster Halt, wen wundert es, Deutschland. Was mir direkt ins Auge gefallen ist, war der berühmte Silver Star, die hohe Riesenachterbahn by Mercedes-Benz. Mittendrin steht ein F1 Safety-Car und ein F1 Silberpfeil.

Nach einer kurzen Wartezeit hieß es Zähne zusammenbeißen und rein in diese heftige Achterbahnkutsche. (Überraschung: Ich lebe noch!)

Nach dieser Attraktion hatte mich der Mut gefasst und ich war bereit weiterzugehen, das Adrenalin zu spüren, also ging es zum Donaudampfer (Badum Tss) und weiteren Attraktionen im Europa-Park.

Falls ihr auch den Park besuchen möchtet, solltet ihr viel Zeit mitbringen – und die ist mir nur so davongelaufen, denn es wurde abends und das Event, weswegen ich überhaupt angereist bin, startete.

Und ihr ahnt es schon – Bandai Namco Entertainment Deutschland hat uns von XboxDynasty eingeladen bei einem ganz speziellen Event dabei zu sein zu ihrem neuen Spiel: Park Beyond.

Zum Kennenlernen trafen wir uns in der Lobby und man begrüßte alte und neue Kollegen aus aller Welt. Dann ging es zusammen zum See-Restaurant im Österreich-Bereich. Doch bevor wir uns Speis und Trank widmeten, führte uns Marco zu zwei Achterbahnen, Blue Fire und Wodan, denn Bandai Namco hat einfach mal locker beide Bahnen für das Event eine ganze Stunde gemietet.

Da fing der Horror an, denn Marco, Senior Public Relations Manager, hatte es ganz klar auf mich abgesehen und so kommt man in die wunderbare Situation, dass man zweimal hintereinander (!!!) in der Bahn abgefeuert wird. Dann endlich ging es ins Seehaus Restaurant und wir konnten uns über das Essen und die Getränke hermachen – vor der Achterbahnfahrt wäre das auch echt keine gute Idee gewesen.

Das war Tag 1.

Tag 2 begann mit einem saftigen Frühstück, nachdem wir uns alle versammelt hatten, ging es los, mit dem Europa-Park Express zum Konferenzcenter, wo wir in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Gruppe 1, in der ich mich befand, wurde mitten durch den Park geleitet zu einem speziellen Raum, wo wir den Entwickler des Parks kennenlernen durften. Er erklärte uns spannende Details, erzählte wie die Planung einer Attraktion stattfindet, wie lange es dauert sowas umzusetzen und vieles mehr. Nach der Präsentation wurden wir hinter die Kulissen der Blue Fire Achterbahn geführt, wo es weitere exklusive Einblicke und Details gab.

Im Anschluss kam aber das Interessanteste! Als wir zurück im Center waren, durften wir endlich Hand an das Game anlegen in einem, wer hätte es gedacht: Hands-on-Event.

Vier Stunden Spielzeit, die viel zu schnell vorübergingen, hatten wir und davon möchte ich heute erzählen. Also klickt euch in meinen Vorschauartikel und erlebt die ereignisreiche Achterbahnfahrt von Park Beyond hautnah:

