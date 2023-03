Park Beyond: Release-Termin im Juni und Vorbestellung eröffnet

Autor:, in / Park Beyond

Die Freizeitpark-Simulation Park Beyond wird im Juni für Konsolen und PC erscheinen.

Die Fahrgeschäfte und Attraktionen in Park Beyond öffnen sich im Juni. Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Freizeitpark-Simulation von Limbic Entertainment veröffentlicht.

Im Video zeigt Creative Director Johannes Reithmann frische Spielszenen aus dem Park und wie einfach es ist, selbst Fahrgeschäfte zu erschaffen.

Auf Xbox können Spieler zwei verschiedene Editionen ab sofort vorbestellen und sich einen Vorbesteller-Bonus sichern: das PAC-MAN Impossification Set, das exklusive Fahrgeschäfte, Shops, Animateure und dekorative Gegenstände enthält.

Park Beyond im Microsoft Store vorbestellen:

Park Beyond öffnet am 16. Juni auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC seine Pforten. Eine ausschließlich auf PC stattfindende Beta beginnt am 9. Mai.