In sechs neuen Videos könnt ihr euch Gameplay aus der Freizeitpark-Simulation Park Beyond auf dem PC anschauen.

Am 16. Juni erscheint mit Park Beyond eine neue Freizeitpark-Simulation auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wir hatten die Chance schon einmal die PC-Version zu spielen.

Für euch haben wir sechs neue Videos mit spaßigem Gameplay aus der Freizeitpark-Simulation Park Beyond mitgebracht.

Neben einem storybasierten Kampagnenmodus, der euch zu Beginn die Grundlagen des Spieles ausführlich erklärt, könnt ihr euch im Sandbox-Modus euren Traum vom eigenen Freizeitpark verwirklichen. Das Besondere an Park Beyond ist, dass ihr nicht nur fertige Fahrgeschäfte und Verkaufsstände zur Verfügung habt, sondern auch eure eigene Achterbahn kreieren dürft.

Eurer Fantasie sind hier keinerlei Grenzen gesetzt. Eine Achterbahn, die über 120 Meter in die Höhe geht, die mit 140 km/h auf den Boden zurast und unterirdisch weiterfährt, euch mit einer Kanone über einen Canyon schießt und dann „Off-Road“ weiterfährt ist euer Traum? Dann verwirklicht diesen in Park Beyond. Aber natürlich müssen hier die Gesetze der Physik eingehalten werden und ihr dafür sorgen, dass die Kurven nicht zu steil sind und die Auffahrt in 120 Meter Höhe mit einem Kettenlift gemacht wird.

Im Sandbox-Modus von Park Beyond stehen euch unterschiedliche Karten zur Verfügung. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Einstellungen vornehmen, und dadurch euer Kapital auf Unbegrenzt setzen oder die Forschung deaktivieren, sodass euch direkt zu Beginn sämtliche Attraktionen sowie Geschäfte zur Verfügung stehen. Hier könnt ihr dann richtig eskalieren.

Park Beyond | Ambitionierte Anfänge

Park Beyond | Willkommen bei der Cloudstorm

Park Beyond | Die Impossification-Dämmerung – Part 1

Park Beyond | Die Impossification-Dämmerung – Part 2

Park Beyond | Die Impossification-Dämmerung – Part 3

Park Beyond | Gameplay aus dem Sandbox-Modus

Ihr könnt Park Beyond für 59,99 EUR im Microsoft Store vorbestellen. Die Park Beyond Visioneer Edition ist für 89,99 EUR vorbestellbar und enthält das vollständige Spiel, den „Park Beyond: Annual Pass“ sowie den „Coaster Car Bonus“ und das „Zombeyond Impossification Set“.

