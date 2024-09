Park Ranger Simulator: Neuer Simulator angekündigt

Simulationsspezialist Aerosoft hat auf der gamescom und auf der PAX West neue Simulatoren-Highlights angekündigt: SubwaySim 2 von Simuverse Interactive lädt in den Führerstand Berliner und Hamburger U-Bahnen ein. In Ice Truckers von Chronos North bewegen Spieler LKW durch eisiges Terrain. Polygon Art hat mit dem Park Ranger Simulator einen Titel mit Fokus auf Cross-Plattform Multiplayer in der Entwicklung.

SubwaySim 2

Bahnfreunde können sich auf die ÖPNV-Simulation SubwaySim 2 freuen, die den Spieler nach Hamburg und Berlin einlädt. Das von Simuverse Interactive entwickelte Spiel bietet durch das Streckennetz von Hamburg und Berlin eine Streckenlänge von insgesamt über 40 Kilometer und 51 detailgetreu nachgebildete Stationen.

Im Gegensatz zum Vorgänger bietet SubwaySim 2 neben dem bekannten DT5 auch noch zwei Züge des Berliner U-Bahn-Netzes, darunter z.B. den U-Bahn-Zug A3L92. Zum ersten Mal wird es außerdem einen Karrieremodus geben, der den Alltag eines U-Bahn-Fahrers simuliert und das Spiel mit Realismus und Wiederspielbarkeit aufwertet. Dank der Unreal Engine 5 verspricht das Spiel atemberaubende Grafiken und immersive Erfahrungen in den meistfrequentierten U-Bahn-Netzen Deutschlands.

Ice Truckers

Ice Truckers ist eine in der Arktis angesiedelte Extremwetter-Trucking-Simulation, die im Jahr 2025 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen soll. Das von Chronos North entwickelte Spiel lädt die Spieler dazu ein, sich in tückischen Umgebungen zurechtzufinden, mit dynamischen Wetterbedingungen zu kämpfen und spezielle Fahrzeuge zu beherrschen, die auf eisiges Terrain zugeschnitten sind.

Die Spieler nehmen an verschiedenen Missionen teil, interagieren mit NPCs und stellen sich unerwarteten Herausforderungen, die ihre Fähigkeiten und Anpassungsfähigkeit auf die Probe stellen. Mit seinem fesselnden Gameplay und den atemberaubenden arktischen Landschaften will Ice Truckers ein einzigartiges und spannendes Trucking-Erlebnis bieten.

Park Ranger Simulator

Mit dem Park Ranger Simulator hat Aerosoft ebenfalls einen spannenden Titel im Angebot, der im Jahr 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam für PC erscheinen soll.

In dem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Park Rangers in einer 20 km² großen Open-World-Umgebung. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Polygon Art entwickelt und bietet ein dynamisches Gameplay mit 50 abwechslungsreichen Missionen, die die täglichen Aufgaben eines Rangers widerspiegeln, wie z. B. den Schutz von Wildtieren, die Reparatur von Einrichtungen und das Management des Ökosystems.

Die Spieler können sich diesen Herausforderungen entweder allein stellen oder sich mit Freunden im plattformübergreifenden Multiplayer-Modus zusammentun. Mit einer Reihe von Fahrzeugen und einem Ressourcen-Management-System bietet der Park Ranger Simulator ein intensives Erlebnis, welches das Schützen des empfindlichen Ökosystems und die Instandhaltung einer Parkanlage fokussiert.

Subway Sim 2 Trailer:

Park Ranger Simulator Trailer: