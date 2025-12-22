Parking Garage Rally Circuit DX: Retro‑Racer erhält XXL‑Upgrade

Parking Garage Rally Circuit DX verdoppelt den Inhalt – neue Europa‑Tour bringt 8 frische Drift‑Strecken!

Der Solo‑Entwickler Walaber hat eine erweiterte Version seines retro‑inspirierten Arcade‑Racers Parking Garage Rally Circuit vorgestellt.

Die neue Fassung trägt den Namen Parking Garage Rally Circuit DX und ist ab sofort auf Wavedash verfügbar, während eine Veröffentlichung auf Steam und Konsolen für 2026 geplant ist.

Die DX‑Version verdoppelt den Umfang des ursprünglichen Spiels, indem sie eine neue Europa‑Tour integriert. Diese Erweiterung ergänzt die bisherigen acht amerikanischen Parkhaus‑Strecken um acht zusätzliche europäische Schauplätze, sodass insgesamt 16 Rennstrecken zur Verfügung stehen.

Spieler können nun multistöckige Parkhäuser in Paris, York, Turin, Montpellier, Hamburg, Kopenhagen, Genf und Neapel besuchen. Jede dieser Strecken basiert auf real existierenden Parkhäusern, wobei kreative Elemente wie Unterwassertunnel oder herabfallende Stalaktiten für eine spielerische Note sorgen. Die Rennen können sowohl im Einzelspieler‑Modus als auch online gegen andere Fahrer bestritten werden, wobei Drift‑Mechaniken, Boost‑Einsätze und das klassische Arcade‑Handling im Mittelpunkt stehen.

Begleitet wird die erweiterte Version von einem komplett neuen Soundtrack der Band The Holophonics, die bereits für die Musik des Originalspiels verantwortlich war. Mit Parking Garage Rally Circuit DX erhält das Spiel eine deutlich umfangreichere Auswahl an Strecken, mehr Abwechslung im Leveldesign und eine stärkere internationale Ausrichtung, während der nostalgische Arcade‑Charakter erhalten bleibt.

