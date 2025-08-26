Particle Hearts: Launch-Trailer zum Indie-Puzzlespiel

In eine düstere, aber wunderschöne Welt zum Erkunden, lädt der Launch-Trailer zu Particle Hearts ein.

﻿First Break Labs und der Entwickler Underwater Fire Games haben das atmosphärische Indie-Puzzlespiel Particle Hearts veröffentlicht, das ab sofort auf für 19,99 EUR auf Steam, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation 5 erhältlich ist.

„Es war schon immer mein Traum, ein Spiel zu veröffentlichen, das ich wirklich mein Eigen nennen kann“, erzählt Jess Feidt, Inhaber von Underwater Fire Games und Schöpfer von Particle Hearts. „Nachdem ich über 15 Jahre in der AAA-Entwicklung gearbeitet hatte, wusste ich, dass es Zeit war, den Sprung zu wagen. Jetzt, nach drei Jahren Arbeit, bin ich kurz davor, diesen Traum mit Particle Hearts zu verwirklichen. Ich habe mein Herzblut in dieses Spiel gesteckt und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß beim Spielen habt, wie ich beim Entwickeln hatte.“

Ein Land aus Partikeln

Particle Hearts ist ein Third-Person-Adventure, in dem ihr eine Welt erkundet, die vollständig aus Partikeln besteht. Nutzt besondere Fähigkeiten, um diese Partikel zu manipulieren, Rätsel zu lösen, unentdeckt zu bleiben und euch durch dieses unheimliche und wunderschöne Land zu bewegen.

Freundschaft oder Kampf

Unterwegs trefft ihr verschiedene Kreaturen, von denen euch einige helfen werden, euren Zweck zu verstehen, während andere die Aufgabe haben, ihn vor euch zu verbergen.

Eine verborgene Wahrheit

Sammelt Erinnerungen, findet versteckte Wege und setzt eure Verbindung zu diesem Land zusammen, das nicht immer das ist, was es zu sein scheint.