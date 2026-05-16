Party Animals: KI-Video-Wettbewerb sorgt für Review-Bombing auf Steam

Ein von Recreate Games angekündigter Video-Wettbewerb für Party Animals hat in der Community für erhebliche Kritik gesorgt und eine Welle negativer Nutzerbewertungen auf Steam ausgelöst.

Der Wettbewerb sollte ursprünglich kreative Kurzvideos mit einem Gesamtpreisgeld von 75.000 US-Dollar fördern, allerdings mit der Vorgabe, dass die Beiträge hauptsächlich mithilfe von KI-Tools erstellt werden müssen. Diese Einschränkung stieß bei vielen Spielern auf Ablehnung, da der Titel selbst für handgemachte, kreative und chaotische Multiplayer-Momente steht.

In den sozialen Medien und auf Steam äußerten zahlreiche Nutzer Unmut über die Entscheidung. Ein Teil der Community wirft dem Entwicklerstudio vor, kreative Inhalte durch KI-generierte Arbeiten ersetzen zu wollen. In der Folge kam es zu sogenannten Review-Bombings, bei denen die Nutzerbewertungen des Spiels deutlich ins Negative rutschten.

Recreate Games reagierte inzwischen mit einer Stellungnahme und einer Umfrage innerhalb der Community. Dabei können Spieler darüber abstimmen, ob der Wettbewerb vollständig gestrichen, ohne KI fortgeführt oder in einer gemischten Form weitergeführt werden soll. Aktuellen Zwischenständen zufolge spricht sich eine Mehrheit der Teilnehmer für eine komplette Absage des Wettbewerbs aus.

Das Studio betont, dass die ursprüngliche Idee darin bestand, den Zugang zur Content-Erstellung zu erleichtern. Gleichzeitig räumte man ein, die Bedenken der Community ernst zu nehmen und die Kommunikation über die Umsetzung zu überdenken.

Die Abstimmung läuft noch für weitere zwei Tage, während die Diskussion rund um den Einsatz von KI in kreativen Gaming-Projekten weiter anhält.