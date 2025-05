Path of Exile 2: 3,4 Millionen abgeschlossene Karten in drei Wochen

Autor:, in / Path of Exile 2

Path of Exile 2: Dawn of the Hunt Infografik zeigt 3,4 Millionen abgeschlossene Karten in drei Wochen.

Seit dem Release von Path of Exile 2: Dawn of the Hunt sind mittlerweile drei Wochen vergangen. Nun zieht Grinding Gear Games Bilanz und veröffentlicht einige Statistiken.

Seit Path of Exile 2: Dawn of the Hunt veröffentlicht wurde, wurde der Arbiter der Asche 355.877 Mal besiegt. 3.406.779 einzigartige Karten wurden abgeschlossen. Außerdem wurden 3,27 Billionen Gold durch die Community gesammelt, was 6,48 Milliarden Gold pro Stunde entspricht.

Seit Dawn of the Hunt wurden 1,44 Milliarden Instanzen verlassen, 185.961.090 Spielercharaktere unterlagen ihren Gegner:innen in Standard-Ligen, während 291.112 Spielercharaktere in Hardcore-Ligen ihr Ende fanden.

Die Aufschlüsselung der gespielten Klassen seit dem Start von Dawn of the Hunt sieht wie folgt aus:

Amazon (23,78%) Lich (12,27%) Deadeye (10,12%) Smith of Kitava (8,15%) Invoker (7,87%) Pathfinder (1,82%) Tactician (1,77%) Warbringer (1,77%) Chronomancer (1,32%) Acolyte of Chayula (0,74%)