Path of Exile 2: Broadcast zum Update The Third Edict

2 Autor: , in News / Path of Exile 2
Übersicht
Image: Grinding Gear Games

Ein GGG Live Broadcast findet am 20. August mit neuen Informationen zu Path of Exile 2: The Third Edict statt.

Grinding Gear Games kündigt ein GGG Live am 20. August an, welches die Geheimnisse hinter dem neuesten Inhaltsupdate von Path of Exile 2: The Third Edict bekannt gibt.

Die vollständige Enthüllung der Inhalte wird live auf dem Twitch-Kanal von Path of Exile übertragen.

Ein erster Teaser wurde bereits veröffentlicht:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Path of Exile 2

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Tobi-Wan-Kenobi 149755 XP Master-at-Arms Onyx | 18.08.2025 - 15:36 Uhr

    Das nächste Inhaltsupdate. Mich würde mal interessieren wann endlich der „Full Release“ ist. xD

    0

Hinterlasse eine Antwort