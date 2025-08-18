Path of Exile 2: Broadcast zum Update The Third Edict

Ein GGG Live Broadcast findet am 20. August mit neuen Informationen zu Path of Exile 2: The Third Edict statt.

Grinding Gear Games kündigt ein GGG Live am 20. August an, welches die Geheimnisse hinter dem neuesten Inhaltsupdate von Path of Exile 2: The Third Edict bekannt gibt.

Die vollständige Enthüllung der Inhalte wird live auf dem Twitch-Kanal von Path of Exile übertragen.

Ein erster Teaser wurde bereits veröffentlicht: