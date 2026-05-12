Path of Exile 2: Diese massive Erweiterung verändert alles im Endgame und sprengt alle Grenzen

Path of Exile 2: Return of the Ancients erweitert das Endgame des Action-RPGs grundlegend und führt eine Vielzahl neuer Systeme, Storylines und Mechaniken ein, die das bisherige Fortschrittssystem neu strukturieren.
Die Erweiterung liefert über 50 Stunden neue Endgame-Inhalte und führt dabei ein komplett überarbeitetes Atlas-System ein. Statt zufälliger Progression stehen nun klar definierte Ziele, neue Storypfade und eine strukturierte Endgame-Karte im Mittelpunkt.
Im Zentrum der Neuerungen steht eine riesige neue Festung, die als Einstiegspunkt für mehrere Endgame-Handlungsstränge dient. Spieler müssen sich durch gefährliche Tiefen kämpfen, alte Maschinen aktivieren und mächtige Vorläuferwaffen sichern, während sie gleichzeitig gegen korrumpierte Kreaturen und neue Bossgegner antreten.
Insgesamt wurden 15 neue Bosse integriert, darunter vier sogenannte Pinnacle-Bosse, die zu den schwierigsten Begegnungen im Spiel zählen sollen. Zusätzlich werden alle Endgame-Bosse erstmals über feste Questlines erreichbar gemacht, wodurch der bisherige Zufallszugang entfällt.
Auch das Crafting-System wurde massiv erweitert. Mit dem neuen Runesmithing-System lassen sich Items über Runeninschriften gezielt verändern, wobei jede Kombination unterschiedliche Risiken und Effekte mit sich bringt. Diese Mechanik ist eng mit einem neuen Risiko-Reward-System verknüpft, bei dem mächtige Crafting-Ergebnisse stärkere Gegneraktivierungen auslösen.
Neu eingeführt werden außerdem die „Runes of Aldur“-Mechaniken, die eine alternative Energiequelle namens Runic Ward nutzen. Diese ersetzt teilweise Mana-Systeme und ermöglicht neue klassenunabhängige Fähigkeitenkombinationen.
Parallel dazu erhält das Endgame vier überarbeitete Liga-Systeme mit eigenen Storylines:
- Delirium wurde um neue Tiefenmechaniken und Distilled Emotions erweitert
- Breach erhält neue Timer-Systeme und eine eskalierende Gegnerstruktur
- Ritual wird um eine Wildwood-Storyline und mehrstufige Encounter erweitert
- Expedition bekommt neue Logbook- und Seefahrt-Mechaniken mit zusätzlichen Bossen
Auch die Charakterentwicklung wird erweitert. Zwei neue Ascendancy-Klassen – der Spirit Walker und der Martial Artist – bringen neue Spielstile ins Spiel. Während der Spirit Walker auf Naturgeister und Tierbeschwörungen setzt, fokussiert sich der Martial Artist auf Illusionen, Resonanz-Effekte und Nahkampfverstärkungen.
Abgerundet wird das Update durch ein umfassendes Quality-of-Life-Paket. Dazu gehören ein neues Build-Guide-System, Live-Atlas-Suche, Navigationshilfen im Campaign-Flow sowie eine direkte Preisabfrage im Handelssystem.
Die Entwickler bezeichnen „Return of the Ancients“ als letzte große Erweiterung vor dem vollständigen 1.0-Release von Path of Exile 2, der nach aktuellem Stand für 2026 geplant ist.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
das sind mal echt wieder viele Änderungen, Hut ab.
Wenn ich bloß nicht jedes Mal die langwierige Kampagne spielen müsste…
Ich habe es seit über nehm Jahr nicht mehr angerührt. Vielleicht fange ich mal eine Zauberin an…
Das Spiel ist mir tatsächlich zu viel des Guten. Da lass ich meine Hände weg.
Diablo in schwer
Ich denke das Spiel ist garnicht schlecht und wird noch besser werden. Hat aber gegen Diablo IV absolut keine Chance. Für eine Nischenzielgruppe aber durchaus interessant.
Und andere erzählen dir Diablo IV hat gegen PoE2 keine Chance. Jeder hat einen anderen Geschmack so ist es nunmal
Mit Blick auf Reichweite und Spielerzahlen hat PoE2 nunmal auch keine Chance gegen Diablo.
Trotzdem ist es ja ein gutes Spiel.
Ich denke, dass es den Entwicklern von PoE2 egal sein wird, da sie alleine auf dem PC mehr als 6 Millionen Verkäufe haben. Es ist ein Erfolg und ob sie nun einen Größeren als Diablo oder ein anderes Spiel haben, juckt da doch nicht.
Werde mich da auch noch ranwagen, bin gespannt wie es ist.
Völlig verrückt, +50Std wie geil ist das denn 😃
Abseits der in Diablo IV gut inszenierten Kampagne, finde ich persönlich PoE 2 im Gesamten deutlich besser als Diablo IV 🙂