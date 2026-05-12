Path of Exile 2: Diese massive Erweiterung verändert alles im Endgame und sprengt alle Grenzen

Mit „Return of the Ancients“ erhält Path of Exile 2 eine gewaltige Endgame-Erweiterung mit neuen Storylines, Bossen und Crafting-Systemen.

Path of Exile 2: Return of the Ancients erweitert das Endgame des Action-RPGs grundlegend und führt eine Vielzahl neuer Systeme, Storylines und Mechaniken ein, die das bisherige Fortschrittssystem neu strukturieren.

Die Erweiterung liefert über 50 Stunden neue Endgame-Inhalte und führt dabei ein komplett überarbeitetes Atlas-System ein. Statt zufälliger Progression stehen nun klar definierte Ziele, neue Storypfade und eine strukturierte Endgame-Karte im Mittelpunkt.

Im Zentrum der Neuerungen steht eine riesige neue Festung, die als Einstiegspunkt für mehrere Endgame-Handlungsstränge dient. Spieler müssen sich durch gefährliche Tiefen kämpfen, alte Maschinen aktivieren und mächtige Vorläuferwaffen sichern, während sie gleichzeitig gegen korrumpierte Kreaturen und neue Bossgegner antreten.

Insgesamt wurden 15 neue Bosse integriert, darunter vier sogenannte Pinnacle-Bosse, die zu den schwierigsten Begegnungen im Spiel zählen sollen. Zusätzlich werden alle Endgame-Bosse erstmals über feste Questlines erreichbar gemacht, wodurch der bisherige Zufallszugang entfällt.

Auch das Crafting-System wurde massiv erweitert. Mit dem neuen Runesmithing-System lassen sich Items über Runeninschriften gezielt verändern, wobei jede Kombination unterschiedliche Risiken und Effekte mit sich bringt. Diese Mechanik ist eng mit einem neuen Risiko-Reward-System verknüpft, bei dem mächtige Crafting-Ergebnisse stärkere Gegneraktivierungen auslösen.

Neu eingeführt werden außerdem die „Runes of Aldur“-Mechaniken, die eine alternative Energiequelle namens Runic Ward nutzen. Diese ersetzt teilweise Mana-Systeme und ermöglicht neue klassenunabhängige Fähigkeitenkombinationen.

Parallel dazu erhält das Endgame vier überarbeitete Liga-Systeme mit eigenen Storylines:

Delirium wurde um neue Tiefenmechaniken und Distilled Emotions erweitert

Breach erhält neue Timer-Systeme und eine eskalierende Gegnerstruktur

Ritual wird um eine Wildwood-Storyline und mehrstufige Encounter erweitert

Expedition bekommt neue Logbook- und Seefahrt-Mechaniken mit zusätzlichen Bossen

Auch die Charakterentwicklung wird erweitert. Zwei neue Ascendancy-Klassen – der Spirit Walker und der Martial Artist – bringen neue Spielstile ins Spiel. Während der Spirit Walker auf Naturgeister und Tierbeschwörungen setzt, fokussiert sich der Martial Artist auf Illusionen, Resonanz-Effekte und Nahkampfverstärkungen.

Abgerundet wird das Update durch ein umfassendes Quality-of-Life-Paket. Dazu gehören ein neues Build-Guide-System, Live-Atlas-Suche, Navigationshilfen im Campaign-Flow sowie eine direkte Preisabfrage im Handelssystem.

Die Entwickler bezeichnen „Return of the Ancients“ als letzte große Erweiterung vor dem vollständigen 1.0-Release von Path of Exile 2, der nach aktuellem Stand für 2026 geplant ist.