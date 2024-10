Path of Exile 2: Early Access verschiebt sich

Autor:, in / Path of Exile 2

In einem Video informiert Grinding Gear Games über eine Verschiebung von Path of Exile 2. Drei Wochen später als geplant wird das Action-Rollenspiel auf Konsolen und PC in den Early Access gehen, erzählt Game Director Jonathan Rogers. Statt dem 15. November startet das Spiel also erst am 6. Dezember.

Warum wurde Path of Exile 2 verschoben?

Wie Rogers erklärt, liegt die Verzögerung nicht im Spiel selbst, sondern an Datenbanken für Mikrotransaktionen. Denn der Entwickler versprach, dass Käufe aus dem ersten Teil auch im Nachfolger funktionieren.

Für die Umsetzung müssen Accountsystem und eben Datenbanken richtig integriert werden. Dabei stößt man auch auf technische Probleme, die mehr Zeit beanspruchen, um sie zu lösen. Schließlich sollen Spieler alle ihre gekauften Inhalte wieder vorfinden und Accounts nicht beschädigt werden.

Rogers gibt zu, dass man den ursprünglichen Launch zwar hätte einhalten können. Vertrauen in einen fehlerfreien Start hatte er aber nicht mehr. Und Fehler soll nicht passen.