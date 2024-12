Path of Exile 2: Gameplay-Videos zum Action-Rollenspiel

Autor:, in / Path of Exile 2

In drei neuen Videos könnt ihr euch Spielszenen aus Path of Exile 2 anschauen und euch einen ersten Eindruck zum Action-Rollenspiel verschaffen.

Am vergangenen Freitag war es endlich so weit und Path of Exile 2 ist im Early Access auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen.

Zugegeben, der Start am Freitag war so, wie es zu erwarten war. Geplant war, dass die Server um 20:00 Uhr zur Verfügung stehen und das Leveln und Looten beginnen kann. Dieses hat sich allerdings aufgrund eines Datenbank-Updates um gut zwei Stunden verschoben, ehe Spieler den Servern beitreten konnten.

In Path of Exile 2 erwartet euch ein sehr ausführliches Skill-System, welches circa 2000 Fähigkeiten beinhaltet. Bis zur Veröffentlichung, die in etwa einem halben Jahr stattfinden soll, stehen euch zwölf Klassen zur Verfügung.

Der Early Access umfasst sechs dieser zwölf Klassen: Krieger, Mönch, Söldner, Zauberin, Hexe und der Waldläufer. Jede Klasse erhält zudem drei Aufstiegsklassen. Im Early Access könnt ihr die erste Hälfte der Kampagne in zwei Schwierigkeitsstufen erleben und unterschiedliche Endgame-Modi spielen.

Im Zuge unseres XboxDynasty Live-Streams auf Twitch am Freitag haben wir uns das Action-Rollenspiel angeschaut und das Gameplay für euch in drei neuen Gameplay-Videos festgehalten.

Path of Exile 2 | Geheimnisse in der Dunkelheit – Part 1

Path of Exile 2 | Geheimnisse in der Dunkelheit – Part 2

Path of Exile 2 | Geheimnisse in der Dunkelheit – Part 3

