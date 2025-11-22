Path of Exile 2: GGG Live mit The Last of the Druids & Free Weekend angekündigt

5 Autor: , in News / Path of Exile 2
Übersicht
Image: Grinding Gear Games

Path of Exile 2: GGG Live mit The Last of the Druids & Free Weekend angekündigt!

Grinding Gear Games kündigt eine neue GGG Live auf Twitch am 04. Dezember an. Dort werden neue Informationen über das kommende Inhaltsupdate für Path of Exile 2, The Last of the Druids, vorgestellt.

Im Anschluss an die Übertragung haben Spieler die Möglichkeit, das Update während der wiederkehrenden kostenlosen Wochenendkampagne, welche vom 12. Dezember um 20 Uhr bis zum 15. Dezember um 20:00 Uhr läuft, aus erster Hand zu erleben.

Bei diesem Event können alle, die keinen Early-Access-Key haben, ohne Level-Beschränkungen in Path of Exile 2 einsteigen – alle erzielten Fortschritte werden übernommen.

Nach Ablauf des kostenlosen Wochenendes können die Spieler ihr Abenteuer fortsetzen, indem sie einen Early-Access-Key kaufen oder einfach auf die vollständige Free-to-Play-Version warten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Path of Exile 2

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 249020 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.11.2025 - 12:39 Uhr

    Scheint einige Probleme zu geben, wenn der Early Access noch dieses Jahr bestehen bleibt, eigentlich hieß es doch zwischen 6 und 12 Monaten sollte die Phase vorbei sein.

    0
  2. oldGamer 138075 XP Elite-at-Arms Gold | 22.11.2025 - 12:56 Uhr

    Ist die Kampagne überhaupt schon komplett?
    Die haben ja irgendwie immer nur n halbes Spiel geliefert und dann dran rumgefeummelt und Sachen verändert aber weiter gings irgendwie nie.
    Da muss man spiders echt loben, obwohl ich auch da nix vom Early access hielt, da kommt wenigstens auch immer neues bei rum und es geht weiter.

    0
  4. Blight 5020 XP Beginner Level 3 | 22.11.2025 - 16:22 Uhr

    Ich warte hier auf den vollen Release und werde dann mal reinschauen.

    0

Hinterlasse eine Antwort