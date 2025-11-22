Path of Exile 2: GGG Live mit The Last of the Druids & Free Weekend angekündigt!

Grinding Gear Games kündigt eine neue GGG Live auf Twitch am 04. Dezember an. Dort werden neue Informationen über das kommende Inhaltsupdate für Path of Exile 2, The Last of the Druids, vorgestellt.
Im Anschluss an die Übertragung haben Spieler die Möglichkeit, das Update während der wiederkehrenden kostenlosen Wochenendkampagne, welche vom 12. Dezember um 20 Uhr bis zum 15. Dezember um 20:00 Uhr läuft, aus erster Hand zu erleben.
Bei diesem Event können alle, die keinen Early-Access-Key haben, ohne Level-Beschränkungen in Path of Exile 2 einsteigen – alle erzielten Fortschritte werden übernommen.
Nach Ablauf des kostenlosen Wochenendes können die Spieler ihr Abenteuer fortsetzen, indem sie einen Early-Access-Key kaufen oder einfach auf die vollständige Free-to-Play-Version warten.
Scheint einige Probleme zu geben, wenn der Early Access noch dieses Jahr bestehen bleibt, eigentlich hieß es doch zwischen 6 und 12 Monaten sollte die Phase vorbei sein.
Ist die Kampagne überhaupt schon komplett?
Die haben ja irgendwie immer nur n halbes Spiel geliefert und dann dran rumgefeummelt und Sachen verändert aber weiter gings irgendwie nie.
Da muss man spiders echt loben, obwohl ich auch da nix vom Early access hielt, da kommt wenigstens auch immer neues bei rum und es geht weiter.
Mega ☝️🔝🔝🔝🤩
Ich warte hier auf den vollen Release und werde dann mal reinschauen.
Druiden sind eigentlich immer gut👍🏻