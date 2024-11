Path of Exile 2: Klassen, Endgame und weitere Inhalte bald im Livestream

Autor:, in / Path of Exile 2

Path of Exile 2 stellt neue Inhalte auf Twitch vor.

Der Early Access von Path of Exile 2 steht vor der Tür. Grinding Gear Games wird am 21. November um 21:00 Uhr in einem Livestream auf Twitch die Acts, die Klassen, das Endgame und weitere Inhalte vorstellen.

Der offizielle Trailer dazu kann hier angesehen werden:

Das Action-Rollenspiel Path of Exile 2 ird am 06. Dezember erscheinen und kann bereits vorab auf Steam, Xbox, Playstation und Epic Games auf die Wunschliste gesetzt werden. Das Spiel kann sowohl allein, als auch im Couch-Koop-Modus zusammen mit einem oder zwei getrennten Accounts gespielt werden, um die Welt von Wraeclast mit Freunden auf der Konsole zu erkunden.

Path of Exile 2 erscheint am 06. Dezember 2024 im Early Access.

