Path of Exile 2: Konsolenfassung mit Couch-Koop

Path of Exile 2 erscheint für Xbox Series X/S und PlayStation 5. In einem ersten Konsolen-Trailer wird die Ankündigung gefeiert!

Die Macher von Path of Exile 2 geben bekannt, dass das Spiel auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen wird. Path of Exile 2 wird Cross-Play und Cross-Progression bieten, so dass die Konsolenversion mit der gleichen Unterstützung wie die PC-Version aufwarten kann.

Path of Exile 2 führt außerdem ein aufregendes neues Feature ein: Couch-Koop. Den neuen Trailer gibt es hier zu sehen: