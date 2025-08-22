Path of Exile 2: Kostenlose Testphase und The Third Edict Ende August

Path of Exile 2: The Third Edict erscheint am 29. August! Außerdem ist eine kostenlose Testphase für das Spiel bald verfügbar.

Grinding Gear Games kündigt Path of Exile 2: The Third Edict für den 29. August an. Spieler können die Geheimnisse des Karui-Archipels Ngamakanui enträtseln, während sie auf der Suche nach der mächtigen Waffe sind, mit der sie das Biest töten können.

Die neueste Inhaltserweiterung Path of Exile 2: The Third Edict, führt den vierten Akt und das Zwischenspiel ein, die den Schwierigkeitsgrad Cruel ersetzen. Außerdem wurden verschiedene Systeme komplett überarbeitet, darunter die Charakterbalance und die Support Gems.

Akt 4: Abstieg zu den Karui-Küsten

Die Ngamakanui-Inselgruppe umfasst acht Inseln, die weit entfernt von einem idyllischen Paradies liegen.

Jede Insel birgt tödliche Herausforderungen: von den stillen Stränden der Insel Whakapanu, wo die Gezeiten mit den Stimmen der Ertrunkenen flüstern, bis hin zur glühenden Höllenlandschaft der Insel Kin, wo die Erde selbst Feuer, Gefahr und neue Bossgegner hervorbringt. Akt 4 ist nicht linear aufgebaut, sodass die Inseln in beliebiger Reihenfolge bereist werden können.

Drei neue Mini-Acts: Die Interludes

Der Schwierigkeitsgrad Cruel wurde durch drei Interlude-Acts ersetzt, um das Spielerlebnis nach Abschluss der Kampagne zu bereichern, ohne diese zweimal spielen zu müssen. Die Reihe von Nebengeschichten umfasst 19 neue Gebiete und 9 neue Bosse, die es den Spieler ermöglichen, reibungslos von der Kampagne zum Endspiel überzugehen:

Interlude I: Rückkehr nach Ogham, um Renly beim Wiederaufbau des Dorfes zu unterstützen und die Verderbnis auszumerzen.

Interlude II: Durchquerung der Wüste Vastiri, um Asala bei der Erfüllung eines heiligen Schwurs zu helfen und die Verantwortlichen für die Störung des Gifting aufzuspüren.

Interlude III: Aufstieg in die Höhen des Gebirges, um die verlorenen Nachfahren der Vaal zu finden. Erforschung vereister Höhlen und Entdeckung der Geheimnisse im verborgenen Gewölbe.

Neue Liga-Mechanik: Rise of the Abyssal

Spieler müssen den Aufstieg der Abyssals in der ersten exklusiven Path of Exile 2-Liga verhindern, indem sie die Spalten abwehren, in denen sich Horden gefährlicher Monster tummeln.

Wenn sie diese besiegen, wird ein Abyssal-Schatz aus den Tiefen auftauchen und ihnen epische Beute bieten. Sollten sie tiefer in die Abyssal-Tiefen eintauchen, können sie neuen Monstern, einem neuen Handwerkssystem, drei neuen Bosskämpfen und einem neuen Endgame-Pinnacle-Boss begegnen.

Überarbeitetes Support Gem-System

Die Beschränkung auf jeweils ein Support Gem wurde aufgehoben, sodass nun viel mehr Experimente mit Charakter-Builds möglich sind. Außerdem haben Support Gems jetzt mehrere Stufen, sodass Spieler sie im Laufe der Kampagne verbessern können.

Lineage Supports

Im Gegensatz zu normalen Support Gems verfügen Lineage-Supports über umfangreiche Kräfte. Sie sind selten und können von bestimmten Bossen erhalten werden. Es gibt 40 neue Lineage-Supports, die es zu entdecken, zu verbessern und zur Verfeinerung von Fertigkeiten im Endspiel zu nutzen gilt.

Sprint

Alle Charakterklassen können nun sprinten, indem sie die Taste für die Ausweichrolle gedrückt halten. Dadurch lässt sich das Verlassen von Zonen außerhalb des Kampfes deutlich schneller bewältigen. Spieler sollten jedoch auf ihre Umgebung achten, denn einen Treffer zu kassieren, bedeutet, zu Boden zu stürzen.

Balance-, Crafting- und Item-Updates

The Third Edict bringt bedeutende Verbesserungen für einzelne Charakterklassen, Ascendancies, neue Persönlichkeiten, Fähigkeiten und vieles mehr. Weitere Informationen zu den Änderungen am Spielgleichgewicht gibt es hier.

Spieler können ihre Charaktere durch zahlreiche Updates im Bereich Handwerk verbessern, darunter auch höherstufige Basiswährungsgegenstände. Beispielsweise kann der Greater Orb of Transmutation auf normale Gegenstände angewendet werden, um sie magisch zu verbessern, wobei sichergestellt wird, dass der generierte Modifikator ein Mindestniveau erreicht.

Es gibt viele weitere neue Verbesserungen und Ergänzungen im Bereich Handwerk, um Gegenstände mit immenser Kraft herzustellen.

The Third Edict enthält viele neue einzigartige Gegenstände, von denen einige exklusiv für die Abyss League sind. Mit der Einführung von Akt 4 gibt es auch neue Basistypen, die sich thematisch an der Karui-Kultur orientieren.

Endgame-Änderungen

Akt 4 und das Zwischenspiel bringen 25 neue Endgame-Karten mit neuen Monstern und Bossen. Spieler können einzigartige Schauplätze entdecken, darunter Rockpools mit seinen Sirenenstränden und dem Goblin-König, Cliffside, die Spukstadt mit einem göttlichen, axtschwingenden Ungetüm, und Holten mit seinem sturmbeherrschenden Sensenmann. Außerdem können sie einen wilden Sandsturm stören, um sich dem zeitraubenden Faridun-Schwertmeister zu stellen, die Leuchtfeuer eines Mahlstroms löschen, um seine versteckte Boss-Karte aufzudecken, oder Schlüssel sammeln, um eine Vaal-Gruft zu durchbrechen und gegen Elite-Gegner zu kämpfen.

Jede dieser neuen Begegnungen enthält Uber-Versionen des Bosses aus Akt 4 und der Bosse am Ende jedes Teils des Zwischenspiels. Erhaltet mächtige Lineage-Support-Gems, die von bestimmten Bossen fallen gelassen werden und eure Fähigkeiten komplett neu definieren, verstärken und verbessern.

Asynchroner Handel

In The Third Edict ist endlich eine seit langem gewünschte Funktion verfügbar: der asynchrone Handel. Mit diesem System können Spieler Gegenstände kaufen, ohne dass der Verkäufer online sein muss.

Kostenloses Testwochenende bis zum 01. September

Veteranen sowie Neulinge können den neuen Archipel und vieles mehr in der kostenlosen Wochenendaktion entdecken, die vom 29. August um 22 Uhr bis zum 01. September um 22 Uhr stattfindet. Zum ersten Mal können Spieler die neuen und bestehenden Inhalte ausprobieren, ohne einen Early-Access-Key zu benötigen.

Interessierte können am 29. August um 22 Uhr auf PC, Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store mit Path of Exile 2: The Third Edict starten. Mit jedem Kauf des Early Access Supporter Packs erhalten sie Zugang zu Path of Exile 2, einschließlich der Erweiterung The Third Edict und den Paketen Justice und Trarthan Executioner, ab 27,75 €.