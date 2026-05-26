Path of Exile 2: Kostenloses Wochenende vom 29. Mai bis 1. Juni angekündigt

Path of Exile 2 wird zum Launch-Event von „Return of the Ancients“ für ein kostenloses Wochenende geöffnet.

Path of Exile 2 wird rund um das Event „Return of the Ancients“ für kurze Zeit kostenlos spielbar sein. Vom 29. Mai bis zum 1. Juni PDT können Spieler den Titel ohne Kauf auf mehreren Plattformen ausprobieren.

Das Free Weekend gilt für PC, Steam, Epic Games Store sowie Xbox. Damit öffnet Entwickler Grinding Gear Games das Spiel für ein breites Publikum über alle großen Plattformen hinweg.

Die Aktion fällt mit dem Start von „Return of the Ancients“ zusammen und soll den Zugang zum Early-Access-Inhalt deutlich erweitern. Neben dem kostenlosen Zeitraum wird auch ein zeitlich begrenzter Rabatt auf das Early-Access-Supporter-Pack angeboten.

Dieses ist vom 29. Mai bis zum 12. Juni um 50 Prozent reduziert und enthält neben dem vollständigen Spielzugang auch 150 In-Game-Punkte.

Mit der Aktion setzt Path of Exile 2 auf eine starke Community-Aktivierung kurz nach dem neuen Content-Update und bietet Spielern die Möglichkeit, den aktuellen Stand des Spiels umfassend zu testen.