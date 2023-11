Path of Exile 2: Livestream zur Affliction angekündigt

Autor:, in / Path of Exile 2

Nächste Woche findet ein Livestream zur Affliction Erweiterung für Path of Exile 2 statt, die im Dezember auch für Xbox erscheint.

Mehr über Affliction, der nächsten großen Erweiterung zu Path of Exile 2, erfahren Spieler in der kommenden Woche. Grinding Gear Games kündigte einen Livestream für den 30. November um 21:30 Uhr an.

Im Anschluss an den Livestream folgt eine Q&A Session mit Managing Director Chris Wilson.

Zum anstehenden Livestream wurde auch dieser Teaser veröffentlicht:

Path of Exile 2 Affliction wird am 8. Dezember für PC und Mac sowie am 13. Dezember auf Xbox und PlayStation erscheinen.