Path of Exile 2: Return of the Ancients wird im Mai enthüllt

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Image: Grinding Gear Games

Path of Exile 2: Grinding Gear Games kündigt Livestream zu „Return of the Ancients“ mit neuen Inhalten an.

Grinding Gear Games hat ein neues GGG Live-Event für den 8. Mai angekündigt, in dem frische Inhalte zu Path of Exile 2: Return of the Ancients vorgestellt werden sollen.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht eine gigantische Festung, die sich über mehrere Kontinente in Wraeclast erstreckt. Laut Entwickler soll diese neue Region zahlreiche Geheimnisse sowie besonders herausfordernde Inhalte enthalten.

Die vollständige Enthüllung der neuen Inhalte wird live über den offiziellen Path of Exile Twitch-Kanal sowie YouTube übertragen. Der Stream findet je nach Region zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt und wird weltweit ausgestrahlt.

Mit dem Event soll ein umfassender Blick auf das kommende Update gegeben werden, das neue Gameplay-Elemente, Gebiete und Herausforderungen für Path of Exile 2 einführt.

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6 Kommentare Added

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  1. SPQRaiden 71355 XP Tastenakrobat Level 1 | 23.04.2026 - 18:19 Uhr

    PoE 2 ist schon ne Wucht, spiel es hin und wieder mal.
    Find es nicht unbedingt besser als Diablo IV aber es hat was, was einen an der Stange hält. Das Kampfsystem find ich da schon geiler, auch das Gefühl gegen einen Boss zu fighten hat man da mehr.

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  2. Katanameister 400260 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 23.04.2026 - 18:32 Uhr

    Das ist auch so ein Spiel, was ich noch unbedingt zocken muss, vielleicht gefällt es mir besser als Diablo.

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  3. buimui 459190 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 23.04.2026 - 18:46 Uhr

    Ich habe PoE2 noch nicht gespielt, weil ich noch bei Teil 1 voll dabei bin. Aber für mich in Zukunft ein Pflichttitel.

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