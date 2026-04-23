Path of Exile 2: Return of the Ancients wird im Mai enthüllt

Path of Exile 2: Grinding Gear Games kündigt Livestream zu „Return of the Ancients“ mit neuen Inhalten an.

Grinding Gear Games hat ein neues GGG Live-Event für den 8. Mai angekündigt, in dem frische Inhalte zu Path of Exile 2: Return of the Ancients vorgestellt werden sollen.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht eine gigantische Festung, die sich über mehrere Kontinente in Wraeclast erstreckt. Laut Entwickler soll diese neue Region zahlreiche Geheimnisse sowie besonders herausfordernde Inhalte enthalten.

Die vollständige Enthüllung der neuen Inhalte wird live über den offiziellen Path of Exile Twitch-Kanal sowie YouTube übertragen. Der Stream findet je nach Region zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt und wird weltweit ausgestrahlt.

Mit dem Event soll ein umfassender Blick auf das kommende Update gegeben werden, das neue Gameplay-Elemente, Gebiete und Herausforderungen für Path of Exile 2 einführt.