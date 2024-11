Path of Exile 2: Supporter Packs mit Early Access Inhalten gestartet

Autor:, in / Path of Exile 2

Grinding Gear Games lädt die Spieler ein, ein dunkles Abenteuer im Early Access von Path of Exile 2 zu erforschen. Es wartet ein umfangreiches Endgame-System mit sechs Charakterklassen mit ihren jeweiligen Aufstiegen und einem tiefgreifenden Fortschrittssystem, das den ikonischen passiven Fertigkeitenbaum beinhaltet.

Wie auf GGG Live gezeigt wurde, können Spieler am 06. Dezember Zugang bekommen, indem sie eines der Path of Exile 2 Supporter Packs kaufen, die auf PC, Steam, Playstation, Xbox und Epic Games erhältlich sind.

Zwanzig Jahre nach dem ursprünglichen Path of Exile haben die Spieler die Aufgabe, die Saat der Verderbnis aufzuspüren, um die Pläne des Grafen von Ogham zu durchkreuzen. Dieser will sich die Macht der Saat zunutze machen und alle, die sich ihm widersetzen, hinrichten. Auf der Reise werden die Spieler auf furchterregende Feinde treffen.

Es wird möglich sein, sich mit verschiedenen Banden zusammenzuschließen, um die Zerstörung von Wraeclast zu verhindern. Dabei können die dunklen Wälder von Ogham erforscht, die kargen Ebenen der Vastiri-Wüste durchquert und die Dschungelruinen von Utzaal, einer alten Vaal-Stadt, erkundet werden.

Es wartet ein großes Abenteuer

Mit dem Supporter-Pack kann ein Schatz an kosmetischen sowie physischen Gegenständen aus den Supporter-Packs freigeschaltet werden, die dem Account am 06. Dezember einen früheren Zugang zum Spiel gewähren.

Veteranen, die den Lifetime-Supporter-Titel aus dem ursprünglichen Path of Exile 1 erhalten haben, bekommen einen Early-Access-Key. Der Kauf des Liberator of Wraeclast Supporter Packs oder höher beinhaltet immer exklusive physische Artikel, wie das Path of Exile 2 T-Shirt, den Hoodie und das Artbook. Alle, die das Thaumaturge of the Vaal Supporter Pack gekauft haben, erhalten zwei oder mehr Early Access Keys, von denen sie die weiteren Keys weitergeben können.

Eine Ausführliche Charakterentwicklung

In der Early Access-Phase werden sechs spielbare Charakterklassen angeboten. Die Spieler werden nach dem Ende des Spiels Zugang zu zwei Aufstiegsklassen haben:

Mönch Schnell, rasant und tödlich: Der Mönch, der den Quarterstaff führt, ist schnell im Kampf, kann sich aber auch unbewaffnet gegen jeden Gegner verteidigen. Der Mönch verfügt über viele Mechaniken, die sich im Kampf aufbauen, um das Momentum im Kampf auf seiner Seite zu behalten. Invoker: Der Invoker beherrscht die Elemente mit Leichtigkeit und nutzt ihre Macht, um ein Elementar-Avatar zu werden. Der Invoker ist auch ein Meister des Geistes, was ihm erlaubt, viele Fähigkeiten zu nutzen, ohne einen Finger zu rühren. Der Akolyth von Chayula: Tauscht die Mastery of Spirit gegen Darkness ein. Eine Kraft, die zum Absorbieren und Verursachen von Schaden genutzt werden kann. Er beschwört die Macht aus der Breach und tauscht Elementaraffinität gegen Chaos.

Krieger Für alle, die einen langsameren, aber schlagkräftigeren Nahkämpfer bevorzugt: Der Krieger ist der Inbegriff eines Slam-Charakters, der kleinere Gegner schwere, wuchtige Angriffe zufügt und damit die Rüstung durchbrechen kann. Titan: Der Titan konzentriert sich auf Betäubung, Slams und kräftige Verteidigung. Berufe die Vorfahren, um alle Schläge zu verstärken. Warbringer: Dieser furchterregende Frontkämpfer beschwört die Geister seiner Ahnen, um seine Widersacher zu zerschmettern. Seine Stimme ist so mächtig, dass seine Warcries seine gefallenen Feinde explodieren lassen können.

Waldläuferin Die Waldläuferin hat einige Tricks auf Lager und kann auch in der Bewegung schießen. Mit zahlreichen Fluchtfähigkeiten in ihrem Arsenal, ist sie im Kampf sehr flink und wendig unterwegs. Deadeye: Diese erfahrene Schützin schaltet Feinde auf stilvolle Weise aus. Sie bewegt sich so schnell wie der Wind und kann mit jedem Treffer zusätzliche Pfeile einlegen. Pathfinder: Die Pathfinderin ist eine Meisterin der Tränke und des Gifts. Sie kann Manatränke in chemische Waffen verwandeln und Gifte herstellen.

Söldner Der Söldner verfügt über eine tödliche Armbrust, die mit verschiedenen Munitionstypen geladen werden kann und somit eine hohe Vielseitigkeit, Durchschlagskraft und Mobilität bietet. Witchhunter: Der Witchhunter ist darauf spezialisiert, die tödlichsten Feinde zur Strecke zu bringen. Mit zusätzlichen Abwehrkräften gegen Magie und der Fähigkeit, die Konzentration seiner Feinde zu unterbrechen, ist er ideal für das Auslöschen von Magiern geeignet. The Gemling Legionnaire: Er kann seine Fähigkeiten verbessern, indem er Edelsteine direkt in sein Fleisch einsetzt. Der Gemling Legionnaire kann mehr Fähigkeiten einsetzen als jede andere Klasse – je mehr er einsetzt, desto mächtiger wird er.

Hexe Die Hexe beschwört eine nun noch größere Armee von untoten Dienern, die nur ihr gehorchen. Sie kann mächtige Chaoszauber wirken und so ihre Opfer über einen längeren Zeitraum Schaden zufügen. Blood Mage: Sie ist eine Meisterin der Lebensenergie. Die Blood Mage nutzt ihr eigenes Leben als Quelle der Vernichtung für ihre Feinde. Infernalist: Die Infernalistin braucht kein Mana mehr, sondern erzeugt stattdessen starke Hitze, wenn sie zaubert. Mit einem Höllenhund an ihrer Seite kann sie sich sogar in einen Dämon verwandeln.

Zauberin Die Zauberin bändigt die Elemente nach ihrem Willen und richtet mit Elementarmagie Verwüstung und Chaos unter ihren Feinden an. Diese klassische Zauberin erzeugt aus der Ferne einen Ansturm von Elementarmagie. Stormweaver: Er ist der Meister der Naturgewalten, der schneller zaubern, härter zuschlagen und seine Gegner in Massen erzittern lässt. Der Stormweaver kann sogar verheerende Elemental Storms heraufbeschwören. Chronomancer: Der Chronomancer wendet mächtige temporale Magie an, um Abklingzeiten zurückzusetzen, damit werden Feinde in seiner Gegenwart nicht nur verlangsamt, es sogar möglich, dass die Zeit angehalten wird.



Im Laufe der Zeit werden weitere Charakterklassen hinzugefügt, die genauso viele Fähigkeiten und Extras haben werden wie die für den Early Access. Was die Fertigkeiten betrifft, wird Path of Exile 2 Hunderte von Skill Gems enthalten, die ausschlaggebende aktive Fertigkeiten gewähren.

Um alle aktiven Fertigkeiten zu sehen, können die Spieler einfach das Edelsteinschleifmenü öffnen, in dem sie eine bestehende Fertigkeit zum Aufleveln auswählen oder eine neue eingravieren können. Jede Fertigkeit kann durch fünf Unterstützungsedelsteine modifiziert werden, die ihr Verhalten auf drastische Weise verändern – viel Spaß beim Kombinieren, Mischen und Anpassen, um ein Build zu kreieren, das zu jedem individuellen Spielstil passt.

Ebenfalls können passive Fertigkeiten hinzugefügt werden. Alle Fertigkeiten können in jeder Klasse verwendet werden, solange sie die erforderlichen Attribute erfüllen.

Bis zu sieben umfangreiche Endgame-Systeme spielbar

Der Abschluss der Kampagne ist nur der Anfang. Das Endgame in Path of Exile 2 umfasst unzählige Gebiete in verschiedenen Biomen, mächtiges Crafting, herausfordernde Bosse, einzigartige Gefechte und vieles mehr. Es können neue Pfade freigeschaltet und die Welt von Wraeclast weiter erforscht werden.

Mit dem Fortschreiten im Endgame wird es Zugang zu speziellen passiven Bäumen geben, die die Kartenbelohnungen erhöhen und die Funktionsweise verschiedener Endgame-Mechaniken verändern können. Während diese Bäume die Karten lohnender machen, steigt auch der Schwierigkeitsgrad an.

Nach Beendigung des Spiels wird der Modus Cruel Difficulty freigeschaltet, in dem das Spiel noch einmal schwieriger wird; die Monster sind im Modus Cruel Difficulty komplexer zu töten, lassen aber bessere Beute fallen. Der Modus hält außerdem noch einige Überraschungen bereit. Der grausame Schwierigkeitsgrad wird nach dem Start des vollständigen Zugangs entfernt und durch zusätzliche Akte ersetzt.

Einige der wichtigsten Highlights von Path of Exile 2 sind:

Trial of the Sekhemas

Der Aufstieg in Path of Exile 2 erfordert den Abschluss großer Trials, die im Laufe der Kampagne stattfinden werden. Die Prüfung der Sekhemas ist ein zermürbender Spießrutenlauf mit schurkenähnlichen Mechaniken, die Stärke, Willen, Gerissenheit und Geduld auf die Probe stellen. In jedem Raum gibt es Herausforderungen zu bewältigen und Belohnungen zu erhalten. Auf jeder Etage müssen die Spieler gegen mächtige Bosse kämpfen, die ihre Grenzen auf die Probe stellen werden.

Die Prüfung von Sekhemas erstreckt sich bis ins Endspiel und bietet mehr Inhalte, Fortschrittsmechanismen, einzigartige Belohnungen, die nur in der Prüfung erlangt werden, kann.

The Trial of the Chaos God

Während der Erkundung des Vaal-Dschungels werden die Spieler auf den Temple of Chaos stoßen, der eine weitere Aufstiegsmöglichkeit in Path of Exile 2 bietet. Um die Prüfung zu betreten, benötigt man ein Token eines seltsamen Wesens, das nur als der Trialmaster bekannt ist. Beim Betreten jedes Raums der Prüfung wird der Meister der Prüfung diesen mit Gefahren füllen, um das Durchhaltevermögen zu testen. Nach jedem Raum muss eine Entscheidung getroffen werden. Entweder man entscheidet sich die Belohnungen zu bekommen, die bisher verdient wurden. Oder man entscheidet sich für mehr Risiko, um die Belohnungen zu erhöhen.

Expedition

Kalguuranische Siedler haben uralte Grabstätten mit verlorenen Artefakten aus Verisium entdeckt, und wollen, dass man ihnen dabei hilft, sie auszugraben (mit Sprengstoff).

Die Kalguuraner haben die Orte markiert, an denen die Relikte zu finden sind. Sprengstoff muss so gut wie es geht platziert werden, um so viele wie möglich auszugraben. Es gibt nur ein Problem: Korruption hat die Leichen der Vorfahren zum Leben erweckt, so dass möglicherweise eine kleine Säuberungsaktion durchgeführt werden muss, bevor die Artefakte zurückholen werden können. Dabei können auch Überreste gefunden werden. Jedes zerstörte Überbleibsel macht die nachfolgenden Monster stärker, aber auch lohnender.

Ritual

Ritualaltäre sind Opferstätten, die der geheimnisvolle König in den Nebeln errichtet hat. Ritualaltäre verlangen Tribut. Jedes Monster, das im Kreis geschlachtet wird, füttert den Altar. Berührt man ihn nach der Opferung, wird das Ritual gestartet. Die Monster, die gerade getötet wurden, werden durch die dunkle Magie des Königs im Nebel wiederbelebt, und die Spieler müssen ums Überleben kämpfen. Mit dem Tribut, den man dem Altar dargebracht hat, kann man dann mächtige Gegenstände erwerben.

Delirium

Einige Regionen sind vom Wahnsinn befallen. Ein geheimnisvolles Wesen hat ein besonderes Interesse an ihnen. Wenn man einen Spiegel berührt, breitet sich der Nebel des Deliriums über den gesamten Bereich aus und infiziert den Geist. Die Spieler müssen innerhalb des Nebels bleiben, um den Alptraum aufrechtzuerhalten – was ebenso profitabel wie erschreckend ist. Alles, was sie töten, erhöht die Belohnungen, die man erhalten. Je tiefer man jedoch in den Nebel vordringt, desto stärker sind die Monster.

Pinnacle

Bei der Erkundung können die Spieler auf eine riesige Festung stoßen, in deren Zentrum eine Säule aus Flammen und Asche steht, die aus dem Untergrund emporsteigt. Sie ist von einem riesigen Labyrinth umgeben, das voller Gefahren steckt.

Viele Mechaniken werden in den Endgame-Gebieten auftauchen. Wenn die Spieler vorankommen, können sie Punkte sammeln, die sie für die Verbesserung ihrer Fertigkeitsbäume ausgeben können. Dadurch können sie ihr Endspiel-Erlebnis individuell gestalten. Es gibt noch viel mehr zu entdecken und zu erfahren, sobald die Storyline-Kampagne abgeschlossen ist.