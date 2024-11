Path of Exile 2: Teaser-Videos zeigen Zepter, Blitz-Magie und mehr

Autor:, in / Path of Exile 2

Am 6. Dezember ist es endlich so weit und das Action-Rollenspiel Path of Exile 2 startet auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in die Early Access-Phase.

Während die Veröffentlichung immer näher rückt, wurden von Entwickler Grinding Gear Games zwei Teaser-Videos veröffentlicht, die neue Einblicke in die Gameplay-Mechaniken liefern.

Das erste der beiden Videos zeigt die Verwendung verschiedener Zepter, die Effekte wie kontinuierliche kritische Schwäche für alle Feinde im Umkreis oder Energieschilde für Verbündete hervorrufen.

Im zweiten Video gibt es verheerende magische Angriffe zu sehen. Ein Zauber setzt eine Vielzahl magischer Projektile frei, die sich langsam zielsuchend auf Feinde zubewegen. Der Zauber „Siegel der Macht“ verstärkt Zauberschaden aller Verbündeten in der Nähe.