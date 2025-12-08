Path of Exile 2: The Last of the Druids erscheint am 12. Dezember

Grinding Gear Games kündigt an, dass Path of Exile 2: The Last of the Druids am 12. Dezember erscheint.

Das Spiel kann vom 12. bis 15. Dezember kostenlos auf PC, Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store gespielt werden und Spieler können das facettenreiche Zauberrepertoire des Druiden, eine neue Liga-Mechanik zum Dungeon-Crafting und einen mächtigen neuen Pinnacle Endgegner erleben.

Spieler können sich als Druide in einen Bären, Wolf oder Wyvern verwandeln und zum Orakel oder Schamanen aufsteigen.

Es kann ein Tempel in der neuen Liga Path of Exile 2 : Fate of the Vaal erbaut und sowohl der Royal Architect als auch ein neuer Endboss Atziri herausgefordert werden.

: Fate of the Vaal erbaut und sowohl der Royal Architect als auch ein neuer Endboss Atziri herausgefordert werden. Es gibt Überarbeitung und Balance-Überholungen, einschließlich Optimierung der Spielleistung und Abschwächung des Delirium Fog.

Über 30 neue Support Gems stehen zur Verfügung, darunter mehrere Lineage Supports und ein erweiterter passiver Baum mit über 250 passiven Fertigkeiten.

Das Free Weekend findet vom 12. bis 15. Dezember statt.

Die Wut der Natur nimmt Gestalt an

Nachdem seine Heimat vom King in the Mists zerstört wurde, verlor der Druide die letzten Reste seiner Menschlichkeit und wanderte durch die Wälder von Ogham. Nun ist er wieder erwacht und sucht nach den Überresten seiner Vergangenheit. Er begibt sich auf eine Reise, um seine verlorene Frau zu finden und seine Menschlichkeit zurückzugewinnen.

Der Druide verfügt über eine neue Art von Waffe, den Talisman, der die Kraft von Draiocht heraufbeschwört, um sich in ein Tier zu verwandeln. Jeder Talisman gewährt Zugang zu einer ausgewählten Gestalt, wodurch sich der Druide in etwas weitaus Tödlicheres verwandeln kann:

Wolf: Die Lunar Energy kann in einen unerbittlichen Angriff kanalisiert und die Angriffe können mit Kälteschaden verstärkt werden, um Feinde einzufrieren. Als wahres Alphatier kann die Wolfsform ein Rudel von Minions herbeirufen, die an der Seite der Spieler kämpfen.

Bär: Er verkörpert pure Zerstörung. Spieler können Wut aufstauen, um Feinde zu vernichten, wobei jedes Brüllen seine Zerstörungskraft verstärkt.

Wyvern: Spieler können über dem Schlachtfeld schweben und sich von frisch getöteten Feinden ernähren, um Fähigkeiten zu stärken. Sie sind auch in der Lage, Blitze, Feuer und vernichtende Luftangriffe auf ihre Feinde zu entfesseln.

In menschlicher Gestalt beherrscht der Druide Erde und Sturm – unter seinen Feinden brechen Vulkane aus, Wurzeln fesseln sie an Ort und Stelle, und Donner zerreißt ihre Reihen. Spieler können die neue Spell Totem-Fertigkeit nutzen, mit der sie ein Totem erschaffen können, das eine bestimmte Zeit lang automatisch einen beliebigen Zauber wirkt.

Um ein Totem zu erschaffen, benötigen sie Ausdauer- oder Kraftpunkte, die sie als Bär durch den Verbrauch von Wut oder als Wyvern durch das Verspeisen von Leichen generieren können.

Aufsteigen in den Zorn der Wildnis

Spieler können die Wucht der Natur als Waffe verwenden und zum Schamanen werden, der Wut verbraucht, um katastrophale Zaubereffekte zu verstärken – Meteore, Elementarstürme und unerbittliche magische Kräfte. Mit Hilfe des alten Wissens der Azmerian Maji kann der Schamane immense Kräfte aus neu erweckten Runen und Idolen schöpfen.

Nach dem Freischalten der Weisheit der Maji erhält jede Rune und jedes Idol exklusive Modifikatoren, die nur für Schamanen verfügbar sind, wodurch sich eine Vielzahl von erweiterten Anpassungsmöglichkeiten für den Charakterbau eröffnet.

Durch Investitionen in den Knotenpunkt Bringer of the Apocalypse steigt der Schamane zu einem lebenden Kanal elementarer Zerstörung auf. Anhaltender Elementarschaden löst kaskadenartige Multi-Elementarstürme aus, die jeden Gegner überwältigen, der es wagt, sich dem Zorn der Natur zu widersetzen.

Zeit und Schicksal können verzerrt werden mit der zweiten Aufstiegsklasse des Druiden, dem Orakel, um Bewegungen vorherzusagen, bevor sie eintreten, und mit Vorausschau-Vorahnungen den zukünftigen Einsatz von Fertigkeiten zu erhalten.

Wenn diesen Visionen gefolgt wird und dieselbe Fertigkeit aktiviert ist, wird der Schaden erheblich erhöht. Converging Paths verbessert die Kampfpräzision in entscheidenden Momenten weiter, in denen Gegner anfällig für Einfrieren, Betäuben oder Elektroschocks sind, sodass das Orakel Moment of Vulnerability auslösen und zukünftige und gegenwärtige Zeitlinien verschmelzen kann, um beide gleichzeitig anzugreifen.

Nach dem Aufstieg zum Orakel stehen im Druidenbaum mehr als 130 zusätzliche passive Fähigkeiten zur Verfügung.

Durch Investitionen in The Unseen Path schöpft das Orakel Kraft aus alternativen Zukunftsszenarien, um Zugang zu sonst unerreichbaren Fähigkeiten zu erhalten, wie beispielsweise Self-Sacrificing, wodurch die Minion Spirit Costs reduziert werden, um die Gesamtzahl der Beschwörungen auf Kosten höherer Reservierungskosten zu erhöhen, oder Corruption Endures, wodurch eine seltene Chance gewährt wird, dem Tod zu entgehen.

Neubalancierung, Überarbeitungen und zusätzliche Support Gems

Über 30 neue Support Gems, darunter mehrere Lineage Supports, sorgen für eine große Vielfalt an Builds. Diese reichen von Accelerated Growth, das volatile botanische Detonationen verursacht, bis hin zu Tectonic Slams, die zusätzliche kaskadierende Schläge beinhalten, sodass jede Klasse verheerende Effekte entfesseln kann.

Dieses Update führt 11 neue Gegenstände und umfangreiche Balance-Anpassungen für viele weitere ein. 21 Lineage Supports wurden überarbeitet und durch neun neue Ergänzungen erweitert. Zusätzlich zu den beiden neuen Druiden-Ascendencies wurden fast alle bestehenden Ascendencies einer Balance-Anpassung unterzogen, wobei einige, wie der Smith of Kitava, umfangreichere Überarbeitungen erfahren haben.

Über die Druidenfertigkeiten hinaus wurden mehr als neunzig aktive Fertigkeiten aller Klassen neu ausbalanciert. Im Zuge dieser umfassenden Überarbeitung wurde der passive Baum um über 250 neue passive Fertigkeiten erweitert.

Um die Übersichtlichkeit im Kampf zu verbessern, wird die Monsterdichte in Karten höherer Stufen nicht mehr ansteigen. Stattdessen werden Schwierigkeitsgrad und Belohnungen proportional skaliert: Anstelle von 40 % mehr Monstern bieten Gegner nun 40 % mehr Gegenstände, 40 % mehr Erfahrung und 40 % mehr Leben – Bosse ausgenommen.

Die Geschwindigkeitsmodifikatoren der Monster wurden ebenfalls reduziert, um zu verhindern, dass sie Spieler überrennen. Was die visuellen Verbesserungen angeht, gilt dies auch für den Delirium Fog, der deutlich abgeschwächt wurde.

CPU-Auslastung, Multithreading und Leistungsoptimierung stehen ebenfalls im Mittelpunkt.

Spieler können mit einer Steigerung der Bildrate um mindestens 25 % und deutlich weniger Bildratenschwankungen rechnen – was besonders auf Konsolen zu spüren ist. Weitere Leistungsverbesserungen befinden sich derzeit in der Entwicklung und werden in den kommenden Monaten nach und nach eingeführt.

Bezwingung der zunehmenden Corruption in The Fate of the Vaal

Spieler kehren zurück zum Höhepunkt der Vaal-Zivilisation. Königin Atziri, getrieben von dem unmöglichen Streben nach ewiger Jugend, bereitet sich darauf vor, ihr Reich zu opfern. Der Royal Architect und Atziris treue Anhänger können bezwungen werden, um einer Vergangenheit zu widerstehen, die noch umgeschrieben werden könnte.

Da die Corruption in ganz Wraeclast wieder auftaucht, muss die bösartige Energie der Vaal-Leuchtfeuer besiegt werden, die aus dem Boden aufsteigen und ihre Essenz zurückgeleitet werden. Durch die Aktivierung der Leuchtfeuer öffnet sich ein Tor nach Lira Vaal, einem alten Tempel.

Neue Vaal-Crafting-Mechanismen

Spieler können die Kontrolle über die Macht der Corruption mithilfe spezieller Crafting-Mechanismen, die sie im Tempel finden, übernehmen:

Juatalotlis Triumph: Verändert einen verderbten Vaal-Unikatgegenstand und ersetzt dessen Modifikatoren durch Vaal-spezifische Varianten.

Precursor Machine: Korrumpiert Tafeln mit Hilfe uralter Energie.

Jiquanis Triumph: Verzerrt Soul Cores.

Kisharas Acquisition: Versucht, Socketables aus Ausrüstung zu retten, mit unterschiedlich guten Ergebnissen.

Spieler stellen sich dem Royal Architect und dem neuen Endgegner Atziri

Xipocado, der Atziri ergeben ist, steht zwischen den Spieler und dem Zugang zum tieferen Teil des Tempels. Wenn man ihn besiegt, erhält man Zugang zu zusätzlichen Crafting Tools und kommt der Konfrontation mit der Königin einen Schritt näher. Atziri, die wegen ihrer unvergleichlichen Schönheit verehrt wurde, war die berüchtigte Königin, die ihre Anhänger in den Untergang führte; jetzt steht sie als neuer Pinnacle-Boss da.

Spieler können nun die Geschichte neu schreiben und das Schicksal der Vaal verändern.

Eine der Belohnungen für den Sieg über ihre verdorbene Gestalt ist Atziris Rule, ein mächtiger neuer Stab, der alle verdorbenen Gems verstärkt und es Spieler ermöglicht, Leben gegen erhöhten Schaden einzutauschen. Während er geführt wird, manifestieren sich regelmäßig Mirrors of Refraction auf dem Schlachtfeld.

Projektile, die auf diese Spiegel geschossen werden, explodieren in einer sich teilenden Nova und können von einem Spiegel zum nächsten weitergeleitet werden, wodurch das Angriffspotenzial dramatisch verstärkt wird.

Der Aufstieg der Abyssals wird zur Core

Die Abyssals bleiben als permanente Endgame-Mechanik bestehen, komplett mit Atlas-Passivfähigkeiten und neuen Endgame-Tafeln. Spieler können die Fissures schließen und sich einzigartige Gegenstände und andere wertvolle Belohnungen verdienen.

Das Abyssal-Crafting und das Einprägen auf Waystones wurden entfernt, um unnötige Reibungspunkte und visuelle Unübersichtlichkeit zu reduzieren. Um dies auszugleichen, wurden die Modifikatoren auf den Tafeln erheblich verbessert. Nach dem Sieg über den Arbiter of Ash erhalten Spieler außerdem die Möglichkeit, Tafeln mit vier Modifikatoren und Standardwährung auf seltene Qualität zu verbessern.