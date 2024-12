Path of Exile 2: Über 578.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Autor:, in / Path of Exile 2

Mit mehr 578.000 gleichzeitigen Spieler auf Steam, avanciert Path of Exile 2 zum 15. meistgespielten Spiel der Geschichte.

Der Early Access-Start von Path of Exile 2 verlief aus Sicht des Interesses der Spieler mehr als gut. Das Action-RPG von Grinding Gear Games konnte zum Launch auf Steam mehr 459.000 Spieler gleichzeitig verbuchen.

Am heutigen Montag legte man aber noch einmal mit einem neuen Höchstwert von 578.569 gleichzeitigen Spielern zu. Path of Exile 2 verdient sich damit den Titel, das 15. meistgespielte Action-Rollenspiel in der Geschichte von Steam zu sein. Spiele wie Valheim, Terraria oder Fallout 4 lässt man damit hinter sich.

Wie viele andere Spiele auch, hatte Path of Exile 2 im Early Access mit Serverproblemen und Warteschlangen zu kämpfen. Obwohl der Entwickler mit einer Kapazität von 1 Million gleichzeitigen Spielern schon entsprechend vorbereitet war.

Neben dem PC ist Path of Exile 2 auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar.