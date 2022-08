Path of Exile: Das sind die Inhalte der Lake of Kalandra Erweiterung

Autor:, in / Path of Exile

Zum Action-RPG Path of Exile wurden die Inhalte der Lake of Kalandra Erweiterung jetzt vorgestellt.

Grinding Gear Games stellt jetzt Lake of Kalandra vor, eine neue Erweiterung für das kostenlose Action-RPG Path of Exile.

Die Erweiterung wird die Identität des ikonischen Charakters Kalandra näher erforschen und euch einen Vorgeschmack auf ihre Macht geben, die vor allem für den berüchtigten Spiegel bekannt ist.

Spieler dürfen sich auch auf neue Inhalte freuen. Darunter:

Kalandra-Herausforderungsliga

Verbesserungen am Atlas-Endspiel

vier neue Edelsteine

14 neue einzigartige Gegenstände

über 100 verbesserte bestehende Uniques

Überarbeitungen der Ernte, Jenseits und Archnemesis

eine Vielzahl von Balanceänderungen

und vieles mehr

Lake of Kalandra wird am 19. August für PC und am 25. August für Konsolen erscheinen. Ausführliche Details zum Inhalt und die anstehenden Änderungen, die mit dem Update einhergehen, erfahrt ihr hier.

Dazu wurde der offizielle Trailer gezeigt sowie ein weiterer, der die Inhalte von zusätzlich käuflichen Support Packs zeigt: