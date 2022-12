Path of Exile: Detaillierte Informationen zu The Forbidden Sanctum

Autor:, in / Path of Exile

Am 09. Dezember erscheint die heiß erwartete Erweiterung The Forbidden Sanctum für Path of Exile auf dem PC, bevor es wenige Tage später auf den Konsolen zur Sache geht.

Am 09.12.2022 erscheint, mit The Forbitten Sanctum, die Dezember Erweiterung für Path of Exile auf PC und am 14.12.2021 für Xbox und PlayStation.

Die Entwickler haben uns für die neuen Inhalte zu einem exklusiven Entwickler-Stream eingeladen und uns mehr Details verraten, die wir jetzt mit euch teilen möchten.

In The Forbitten Sanctum wird eure Willenskraft auf die Probe gestellt, denn in diesem Rouguelike Modus kämpft ihr euch von Raum zu Raum, trefft auf Mini-Bosse und werdet die Wächter des Sanktums besiegen, um wertvolle Beute zu erhalten.

Aber bevor wir hier jetzt direkt alles erzählen, gibt es erst einmal den Trailer zu sehen, um euch richtig einzustimmen:

Was euch im Detail in The Forbidden Sanctum erwartet, berichten wir euch jetzt.

Die dreimonatige Challenge League „The Forbidden Sanctum“ ist ein Rouguelike in Path of Exile. Ja, ihr habt richtig gelesen, ein Rougelike in Path of Exile. Hört sich nicht nur stark an, sondern ist es auch!

Ihr erkundet das Sanctum, welches vor langer Zeit verlassen wurde. Hier hat sich das Böse eingenistet und dieses gilt es nun zu besiegen.

Kämpft euch von Raum zu Raum und erhaltet Belohnungen oder geht ein gewaltiges Risiko ein: Ihr könnt, wenn ihr euch traut, eure Beute zurücklassen, um am Ende eures Runs eine größere Belohnung zu erhalten. Verliert ihr eure Willenskraft allerdings, bevor ihr euer Ziel erreicht, verliert ihr alles!

Euch muss eines bewusst sein: Ihr müsst bereit sein zu sterben, um weiterzukommen. Wie in jedem Rouguelike ist es hier nämlich „normal“ nicht beim ersten Versuch alle Bereiche zu räumen und die Wächter des Sanctums zu besiegen!

Auf eurem Weg durch das Sanctum werdet ihr vor die Wahl gestellt. Die Wahl eines Paktes. Pakte bieten euch einen mächtigen Vorteil auf eurem weiteren Weg, haben allerdings auch einen hohen Preis. So könnt ihr zum Beispiel durch einen verfluchten Pakt eine zufällige große Gabe erhalten, als Gegenzug verliert ihr aber 50 % der maximalen Willenskraft.

Ein wahrer Pakt mit dem Teufel. Wählt also Weise, denn der Pakt kann den Ausgang eurer Reise durch das Sanctum erheblich beeinflussen.

Im Sanctum werdet ihr während eurer Reise sogenannte Aureus finden, eine Währung, die von den Templern genutzt worden ist. Die Aureus findet ihr in Schatztruhen, aber auch getötete Monster lassen diese fallen.

Ihr werden während eurer Reise durch das Sanctum immer wieder auf einen Händler treffen, bei dem ihr die Aureus eintauschen könnt, aber auch hier gilt: Handelt mit Bedacht. Auch, wenn das Angebot bei dem Händler, bei dem ihr gerade seid, hervorragend ist, kann der nächste euch den Segen anbieten, den ihr vielleicht dringender benötigt.

Um euch noch mehr Möglichkeiten zugeben, die Horden, die sich euch in den Weg stellen werden, zu besiegen, werden mit dem Update neue Skills und Vaal Gems eingeführt.

Mit „Vulkanische-Spalte“ erhaltet ihr eine feurige Hieb-Fertigkeit, der einen Spalt erzeugt.

„Gefrorene Legion“ ist ein Zauber, der um euch herum Statuen erzeugt, die beim Angriff euren Waffenschaden verwenden.

Im sogenannten Relikt-Altar bewahrt ihr Relikte auf, die ihr im Sanktum gefunden habt. Diese verleihen euch Macht und bleiben für jeden weiteren Besuch bestehen. Der Platz im Relikt-Altar ist allerdings begrenzt, und so werdet ihr früher oder später an einen Punkt kommen, wo ihr euch entscheiden müsst, welches Relikt am besten zu euch passt.

Besiegt die Wächter des Sanktums auf eurer Reise und erhaltet wertvolle Belohnungen wie Relikte, Berge von Aurei, Unmengen an Erfahrungspunkte und neue einzigartige Gegenstände, denn mit The Forbidden Sanctum wurden mehr als 15 neue Gegenstände eingeführt, und die Seltenheit und die Stärke von zehn bestehenden einzigartigen Endgame-Waffen erhöht.

Des Weiteren erhält die Erweiterung einige Änderungen der Spielmechaniken. Flüche, Fluch-Mechaniken und Juwelen wurden angepasst, um für ein besser Spiel-Balance zu sorgen. Eine komplette Übersicht der Änderungen findet ihr in dieser News.

Weitere Informationen findet ihr hier im Content Reveal Trailer:

Path of Exile: The Forbidden Sanctum erscheint am 9. Dezember auf dem PC und Mac und am 14. Dezember auf der Xbox und PlayStation.