Path of Exile: Enthüllung zu neuer Erweiterung am 27. Januar

Die kommende neue Erweiterung zu Path of Exile wird am 27. Januar 2022 enthüllt, wie Grinding Gear Games ankündigt.

Grinding Gear Games hat die Enthüllung der nächsten großen Erweiterung von Path of Exile angekündigt. Patch 3.17 wird am 27. Januar 2022 auf Twitch vorgestellt und erscheint am 4. Februar 2022 für PC.

Basierend auf den Ereignissen in Echoes of the Atlas, in dem The Maven als neuer Endboss eingeführt wurde, könnten weitere Eldritch-Unholde auf dem Weg sein. Sie ist vom Temperament her ein Kind und die härteste Herausforderung im Spiel. Bleibt also abzuwarten, wie schwierig der neue Boss sein wird.

Die Veröffentlichung einer neuen Endgame-Erweiterung geht in der Regel mit einer neuen Liga einher, die ihre eigenen Mechaniken und Belohnungen sowie neue Fertigkeitssteine, Beute und Verbesserungen der Lebensqualität mit sich bringt. Möglicherweise können Spieler auch mit Nerfs für verschiedene Aufstiege und Fertigkeiten rechnen, wie es bei Path of Exile üblich ist.

