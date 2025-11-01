Path of Exile: Keepers of the Flame ist ab sofort verfügbar

Grinding Gear Games gibt die Veröffentlichung von Path of Exile: Keepers of the Flame bekannt, einer neuen Inhaltserweiterung, welche das Vermächtnis der Breach in einer noch düstereren und intensiveren Gestalt wiederaufleben lässt.

Das Update führt Bloodline Ascendancy-Klassen, asynchronen Handel, neue Uber-Pinnacle-Bosse und eine Reihe von Quality-of-Life-Verbesserungen sowie eine neue Liga und 40 neuen Herausforderungen ein.

Zu den wichtigsten Neuerungen des Keepers of the Flame-Inhaltsupdates gehören:

Die Wiederbelebung der Breach : In Keepers of the Flame begegnen die Spieler:innen Ailith, der Gründerin eines geheimen Mönchsordens, der sich geschworen hat, die Breachlords zu bekämpfen. Breachlords sind jenseitige Wesen, die durch die Risse zwischen den Welten kriechen. Sie sind Teil der neuen Fortsetzungsliga, die das Chaos der Breach zurückbringt – nun neu interpretiert mit neuen Mechaniken, instabilen Rissen und Bossen wie Vruun, Marschall von Xesht.

Herausfordern, sammeln und erobern: Die Keepers Challenge League bietet 40 neue Prüfungen mit exklusiven Belohnungen, darunter das Rüstungsset Keeper of the Flame. Außerdem sind zwei neue Supporter-Packs erhältlich, Champion of Theopolis und Verdant Magus, die jeweils exklusive kosmetische Effekte und Bonusinhalte bieten.

Path of Exile: Keepers of the Flame kann kostenlos auf PC, Steam, PlayStation, Xbox und Epic Games gespielt werden.