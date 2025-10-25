Path of Exile: Keepers of the Flame wird am 31. Oktober veröffentlicht

Grinding Gear Games verkündet, dass Path of Exile: Keepers of the Flame am 31. Oktober veröffentlicht wird.

Die Erweiterung bringt eine Vielzahl neuer Features, die das Vermächtnis der Breach-Liga wieder aufleben lassen, darunter sind neue Aufstiegsmöglichkeiten, die durch Bloodline-Klassen ermöglicht werden, das asynchrone Handelssystem, neue Uber-Pinnacle-Bosse, Quality of Life-Verbesserungen und mehr.

Die erste Fortsetzung der Liga: Keepers of the Flame

Zu Ehren des Erbes und der Geschichte der Breach-Liga begegnen die Spieler Ailith, der Gründerin der Keepers of the Flame – einem geheimnisvollen Mönchsorden, der Wraeclast vor den eindringenden Breachlords verteidigt.

Dabei handelt es sich um Wesen, die sich aus einem kargen Reich heraufgekämpft haben und nun ganz Wraeclast für sich beanspruchen wollen.

Die Spieler beschützen Ailith, während sie die Flamme kanalisiert und vernichten die Plagen der Breachlords. In bestimmten Gebieten ist die Grenze zwischen den Reichen vollständig verschwunden.

Spieler können auf eine riesige Breachhand treffen, die den Raum zwischen den Dimensionen zerreißt und einen Unstable Breach öffnet, die die Zone mit Schrecken überschwemmen kann. Monster werden auf eigene Gefahr gejagt, denn dies könnte die Aufmerksamkeit von Vruun, dem Marschall von Xesht, erwecken.

Erst wenn die Spieler diesen Gegner besiegt haben, kann der Breach dauerhaft versiegelt werden und eine weitere Verbindung zwischen der Welt der Breachlords und Wraeclast wird unterbrochen. In den Endgame-Gebieten, die zu Breach Hives geworden sind und in denen es von Breach-Monstern wimmelt, warten noch viele weitere Monster.

Erschaffen von Upgrades mit dem Genesisbaum

Die Arbeit, die die Spieler in die Bekämpfung der Breaches gesteckt haben, bleibt nicht unbemerkt. Im Kloster der Wächter befindet sich der Genesisbaum, eine Maschine, die Belohnungen hervorbringt.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Ailith und die Aufdeckung weiterer Breach-Begegnungen können die Spieler den Genesisbaum wachsen lassen, um neue Formen der Stärke zu fördern: Currency, Uniques, Equipment und Grafts.

Grafts sind lebende Erweiterungen, die direkt in das Fleisch eingebracht werden und so tödliche neue Fähigkeiten oder Verteidigungsmechanismen einbetten.

Spieler können das Battering Uulgraft hinzufügen, das Arme aus der Erde hervorbrechen lässt, oder das Sqalling Tulgraft, das Dance in the White wirkt und einen tödlichen Eistornado erzeugt, der Feinde verfolgt und bei jedem kritischen Treffer mit Fähigkeiten eine Salve von abprallenden Projektilen abfeuert.

Es gibt 16 verschiedene Grafts mit Fähigkeiten und Vorteilen, die kombiniert werden können. Wenn der Genesisbaum heranreift, produziert er Foulburn-Currency, die die Grafts in noch unheilvollere Formen verwandeln können, die wirkungsvolle Ergebnisse hervorbringen.

Zerstörerischer Regen und neue Kommandokraft

Keepers of the Flame führt neue Fertigkeits- und Unterstützungsgemme ein. Dazu gehört der Kinetic Rain, ein neuer Zauberstabangriff, der den Boden mit instabiler kinetischer Energie bedeckt und verheerende Auswirkungen auf diejenigen hat, die sich in seinem Wirkungsbereich befinden.

Was die Unterstützungsgemme angeht, so ermöglicht Living Lightning Support den Träger, lebende Funken elementarer Diener zu entfesseln, die mit Geschwindigkeit und Leichtigkeit ganze Gruppen von Feinden durchschlagen. Die vollständigen Patch Notes gibt es hier.

Neue Kräfte absorbieren: Blutlinen-Ascendancy-Klassen

Mit Blutlinien-Acendancies kann die Essenz von getöteten Gegner absorbiert werden. Alle können für jeden Charakter einzeln freigeschaltet werden, indem bestimmte Endgegner besiegt werden. Spieler können Punkte zwischen ihrer ursprünglichen Ascendancy und ihrer Blutlinienklasse aufteilen.

Es gibt zehn Klassen zu entdecken, jede mit unterschiedlichen Kräften, die mit Bossen aus vergangenen Ligen verbunden sind. Dies liefert zusätzliche Gründe, sich mit den Inhalten der Liga zu beschäftigen.

Herausforderung der Echoes of Zana’s Despair und Sicherung von Endgame-Belohnungen

Aus den Erinnerungen von Zana entstanden, werden die Spieler drei neue Uber-Incarnation-Bosskämpfe bestreiten, von denen jeder ein düsteres Spiegelbild ihrer anhaltenden Qualen ist und gewaltige Herausforderungen mit ebenso mächtigen Belohnungen bietet.

Wie bei früheren Uber-Pinnacle-Begegnungen wird der Zugang durch Fragmente verdient, die von Tier-17-Kartenbossen fallen gelassen werden. Es erfordert fünf dieser Fragmente, um sich den Echoes of Zana’s Despair zu stellen und lohnende Belohnungen zu erhalten.

Asynchroner Handel kommt zu Path of Exile

Nach dem Erfolg des vollständig asynchronen Handels in Path of Exile 2: The Third Edict kommt das Feature nun auch zu Path of Exile.

Nach dem Erreichen von Akt 6 treffen die Verbannten auf Faustus, der zuvor für seine Arbeit bei der Währungsbörse in Lioneye´s Watch bekannt war. Er übernimmt eine neue Rolle als Verwalter der Händler-Registerkarten der Spieler und ermöglicht ihnen, Gegenstände zum Verkauf anzubieten und sofortige, direkte Käufe von anderen Nutzer zu tätigen, selbst wenn sie offline sind. Mit diesem Update wird der Handel in Wraeclast reibungsloser und zugänglicher denn je.

Neue Quality-of-Life-Features für einen besseren Spielfortschritt

Aufgrund von Community-Anfragen und Feedback werden in Path of Exile: Keepers of the Flame über ein Dutzend Quality-of-Life-Features implementiert. Heist-Rogues starten nun automatisch auf der maximalen Stufe und der passive Atlas-Baum sowie der reguläre passive Fertigkeitenbaum können nun sofort mit Gold zurückerstattet werden. Außerdem gibt es diese Option, um bei der Verwendung von Alteration Orbs sofort zu einem Augmentation Orb zu wechseln und diesen zu verwenden.

Das Bewältigen von Herausforderungen und Erhalten von Belohnungen

Die Keepers Challenge League bietet 40 neue Herausforderungen. Wenn diese abgeschlossen werden, schaltet man das Rüstungsset Keepers of the Flame frei, mit dem in die Rolle der flammenanbetenden Mönche des Ordens von Ailith geschlüpft werden kann. Die ersten Teile der Rüstung können nach 12 Herausforderungen verdient werden.

Die neue Erweiterung wird mit zwei neuen Supporter-Packs – Champion of Theopolis und Verdant Magus – gefeiert, die jeweils in drei verschiedenen Preisklassen erhältlich sind und exklusiv kosmetische Effekte für Charaktere enthalten.

Path of Exile: Keepers of the Flame erscheint am 31. Oktober.