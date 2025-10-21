Path of Exile: Livestream zur Keepers of the Flame-Erweiterung angekündigt

Path of Exile Livestream zur Keepers of the Flame-Erweiterung findet am 24. Oktober statt.

Grinding Gear Games verkündet Informationen über die neueste Erweiterung von Path of Exile, Keepers of the Flame, am 23. Oktober um 21:00 Uhr in einem Livestream.

Die vollständige Enthüllung der Inhalte wird live auf dem Twitch-Kanal von Path of Exile übertragen: twitch.tv/pathofexile.