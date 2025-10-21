Path of Exile: Livestream zur Keepers of the Flame-Erweiterung angekündigt

Grinding Gear Games verkündet Informationen über die neueste Erweiterung von Path of Exile, Keepers of the Flame, am 23. Oktober um 21:00 Uhr in einem Livestream.
Die vollständige Enthüllung der Inhalte wird live auf dem Twitch-Kanal von Path of Exile übertragen: twitch.tv/pathofexile.
Gibt es das Spiel mittlerweile auf Konsole?
Geht es da nicht um den ersten Teil? Den gibt es doch schon seit Ewigkeiten.
Und Teil zwei ist immer noch Early Access, soweit ich weiß.
Scheinst Recht zu haben