Path of Exile: Mirage enthüllt neue Liga, Überarbeitung des Endspiels und mehr

Path of Exile: Mirage enthüllt neue Liga, Überarbeitung des Endspiels, heilige Fertigkeiten und mehr, verfügbar ab dem 06. März.

Grinding Gear Games kündigt Path of Exile: Mirage an, das am 06. März um 20:00 Uhr erscheint. Spieler stellen sich in Mirage einer neuen Liga-Mechanik, die sich um Begegnungen mit alten Dschinns dreht, während Mirages Bereiche auf den Karten duplizieren und verstärken.

Die Inhaltserweiterung enthält außerdem ein umfangreiches Update für das Endgame mit einer überarbeiteten Atlas-Struktur, einer neuen Scion-Ascendancy, heiligen Fertigkeiten, einer Reihe von Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und des Kampagnenfortschritts sowie über 40 neue Exceptional Support Gems.

Den Dschinn aus dem Astralreich befreien: Neue Mirage-Liga

Spieler stellen sich den Afarud, einer in der Wüste lebenden Sekte von Nekromanten, die in ganz Wraeclast Dschinns geraubt und gefangen genommen haben. Ihre mysteriösen Rituale entziehen den Dschinns ihre Energie für unbekannte Zwecke und bedrohen damit uralte Kräfte, die mit der Geschichte der Maraketh verbunden sind.

Die Spieler treffen auf gefangene Dschinns, die von Afarud-Hexenmeistern bewacht werden. Nachdem diese Feinde besiegt wurden, wird Varashta, eine uralte Maraketh-Zauberin, durch eine Fata Morgana das Astralreich enthüllen, um die Fesseln zu sprengen, die die Dschinns festhalten.

Diese Fata Morganas sind nicht nur zerbrochene Illusionen – sie replizieren einen Großteil der Inhalte und Verbesserungen, die Spieler auf der Karte vorgenommen haben, und schaffen so eine neue Möglichkeit, verbesserte Begegnungen und Belohnungen zu verdoppeln.

Gestaltung der Illusion durch Wünsche

Bevor die Spieler eine Mirage betreten, bietet Varashta ihnen die folgenden drei Wünsche, die mächtige Modifikatoren sind, zur Auswahl, die das Mirage-Erlebnis verändern, aber nicht darauf beschränkt sind:

Wish for Glyphs: Portal- und Weisheitsrollen werden in andere Währungen umgewandelt.

Wish for Avarice: Die Anzahl der Packs in einem Gebiet wird durch Gilded Enemies ersetzt, die Ausrüstung in Gold umwandeln.

Wish for Godhood: Verleiht starke Kräfte wie Unverwundbarkeit innerhalb der Mirage.

Jeder Wunsch ist mit einem der drei mächtigen Siegel der Dschinn verbunden: Sand, Feuer oder Wasser. Je nach gewähltem Siegel haben Monster innerhalb der Mirage eine geringe Chance, eine der neuen Währungen fallen zu lassen:

Coin of Knowledge

Coin of Power

Coin of Skill

Diese Münzen können auf einem Max-Level-Skill-Gem angewendet werden, um ihn zu verderben und einen zufälligen Support-Gem-Effect zu gewähren, der der Farbe der Münze entspricht.

Das Schicksal zurückspulen für größere Belohnungen

Mirages sind eine „unvollkommene“ Kopie eines Bereiches, die ein Dschinn besetzt, mit der Eigenschaft, fast alles zu kopieren, solange es sich innerhalb des Bereiches ein Dschinn befindet. Diese Unvollkommenheit ermöglicht es unternehmungslustigen Verbannten, den Inhalt einer Endgame-Karte, wie z.B. Strongboxes, Blights oder Legions, zweimal „wiederzugeben“, jedoch mit Nebenwirkungen. Zum Beispiel:

Fraktionen einer Legion können anders aussehen als in der Originalkopie.

Eine Vielzahl von Strongboxes kann sich verändern.

Verstärkte Mechaniken mit neuen Bedrohungen oder Belohnungen, die auf jede Mechanik innerhalb der Mirage selbst zugeschnitten sind: Mirage-Ultimatums erhalten gefährliche Modifikatoren wie Restless Ground oder Quicksand, bieten aber als Belohnung neue Sinistral– und Dextral-Katalysatoren, die Schmuck verbessern, indem sie die Wirksamkeit eines Präfix- oder Suffix-Modifikators erhöhen. Mirage Kalguuran Ore kann sich möglicherweise in ein Thaumaturgic Hourglass verwandeln, die große Mengen an Thaumaturgic Dust produziert. Mirage Blights mit von Afarud befallenen Bahnen können einen neuen Basistyp als Belohnung bieten: den Cord Belt, der gesalbt werden kann, um einen Passivbaum zu gewähren.



Restauriert Relikte und der neuen Endgegner: Saresh, of the Weeping Black

Die Afarud haben alte Maraketh-Artefakte gestohlen und zu verdorbenen neuen einzigartigen Gegenständen umgewandelt. Spieler können in Mirages eine Coin of Restauration erhalten, mit der bestimmte einzigartige Gegenstände der Afarud mit Varashtas Hilfe in ihre ursprüngliche Maraketh-Form zurückverwandelt werden können.

Durch den Erwerb des Fleshrender kann dieser in Skysunder zurückverwandelt werden, eine Maraketh-Waffe, die Feuer auf die Träger zurückwirft und so den Feuerschaden auf Monster in der Umgebung in großen Bereichen vervielfacht.

Die Vereitelung der Pläne der Afarud kann die Aufmerksamkeit von Saresh, of the Weeping Black, einem neuen Endgame-Boss, auf sich ziehen. Wer stark genug ist, ihn zu besiegen, wird mit einer Reihe exklusiver, mächtiger einzigartiger Gegenstände belohnt.

Schlagen, Fegen und Heiligen mit neuen Supports

Neue Bedrohungen erfordern neue Fähigkeiten und Supports– das neue Update führt eine Reihe von Holy Skills ein, mit denen es Devine Detestation herabregnen kann, sowie Transfigured Skills, Supports, und mehr, um die Vielfalt der Builds zu erweitern.

Zu den neuen Fähigkeiten gehören:

Holy Hammer: Eine kaskadierende Schlagfähigkeit, die einen Hammer of Justice vom Himmel herabrufen lässt. Durch den Einsatz von Kraftladungen werden zusätzliche Hämmer hinzugefügt, wodurch die Verwüstung in großen Gruppen erhöht wird.

Holy Sweep: Eine vollständige Überarbeitung der klassischen Schwung-Fähigkeit, die physischen Schaden in Blitzschaden umwandelt und Hammerschläge auf Gegner beschwört, die vom Schwung getroffen werden, wodurch gruppierte Gegner durch wiederholte Treffer vernichtet werden.

Holy Strike: Beschwört schwebende heilige Waffen, die die Werte der Hauptwaffe der Spieler:in kopieren und gemeinsam mit der Spieler:in Holy-Strike–Angriffe ausführen.

Shield of Light: Eine Vergeltungsfertigkeit, die nach dem Blocken einen Kegel aus heiligem Licht entfesselt. Verbündete können ebenfalls zusätzliche Kegel erzeugen, was koordinierte Angriffe von reinigendem Schaden ermöglicht.

Devine Blast: Feuert einen Strahl aus dem Schild der Spieler:in ab, der eine Kugel bildet, die kurz darauf in einer explosiven Welle göttlicher Kraft detoniert.



Neue Supports umfassen:

Nimbus-Support: Erzeugt Rings of Holy Judgement, die während eines Kriegsschreis zusammenbrechen und schnelle Kaskaden explosiver Energie erzeugen.

Blessed Call Support-Unterstützung: Verstärkt Kriegsschreie zu heiligen Weihe-Maschinen.

Hallow-Support: Hallow unterstützt nun Nahkampfangriffe, die einen neuen Debuff verursachen – die Hallowing Flame, die für kooperative und unterstützende Spielstile und die Synergie mit Verbündeten und Dienern entwickelt wurde. Der Debuff erscheint auch durch andere Quellen, wie einzigartige Gegenstände, Cluster-Juwelen und die Guardian-Ascendancy.

Das Update führt neue Transfigured Gems ein, darunter Varianten für diejenigen, die zuvor keine hatten. Einige Beispiele für Transfigured Gems sind:

Schockwelle Totem of Authority, das seine Nova am Standort der Spieler:in auslöst.

Orb of Strom of Squalls teleportiert sich bei der Verwendung von Blitzfertigkeiten direkt zu Zielen.

Es wurden Balance-Anpassungen an den Blutlinienklassen vorgenommen und die passiven Fähigkeiten des Templers im Passivbaum erweitert.

Bestehende heilige Fertigkeiten wie Static Strike, Holy Flame Totem, und Dominating Blow wurden verbessert und unterbewertete Aufstiegsklassen, insbesondere Wächter und Wächterin, wurden überarbeitet, um den Archetyp Templer weiter auszubauen.

Neue Scion-Ascendancy: The Reliquarian

Für die Spieler, die mit den Ereignissen von Legacy of Phrecia vertraut sind: The Reliquarianist ein Gelehrter der Oriath-Akademie, der seine Kraft aus Relikten bezieht, die über ganz Wraeclast verstreut sind.

Spieler können die einzigartigen passiven Kräfte des Charakters aus drei Kategorien mit jeweils vielen Optionen auswählen:

Einzigartige Rüstung Victarios Einfluss erhöht die Stufe aller Auren und verleiht ihnen einen viel größeren Wirkungsbereich. Alternativ können Spieler Kiloavas Prahlerei wählen, die ihnen eine Chance auf extreme Elementarresistenz gegen eingehende Treffer gewährt.

Einzigartige Waffe: Widowhail erhöht die Boni, die die Spieler durch den Köcher erhalten, oder Maata’s Teaching, wodurch die kritische Trefferchance der Minions bei Angriffen der der Hauptwaffe entspricht.

Einzigartiger Schmuck Astral Projektor bewirkt, dass Nova-Zauber von Gegnern statt vom Charakter gewirkt werden, oder die Spieler:in wählt Astramentis, wodurch sie einfach einen enormen Schub für alle Attribute erhält.



Neues Atlas-System und optimierte Endgame-Verbesserungen

Aufbauend auf Zanas Maßnahmen zur Neugestaltung des Atlas und aus Path of Exile: War for the Atlas (3.1.0) werden umfangreiche strukturelle Änderungen am Endgame vorgenommen, um bestimmte seit langem bestehende Einschränkungen zu beseitigen und zeitaufwändige Aufgaben zu reduzieren:

Karten sind nicht mehr an bestimmte Gebiete gebunden Anstatt eine Mesa-Kart zu finden, finden Spieler nun generische gestufte Kartenobjekte (z. B. Karte der Stufe 10) und können das Layout direkt im Atlas auswählen. Für Spieler, die gerne immer wieder dieselbe Art von Karten spielen, oder Spieler, die eine Vielzahl von Inhalten bevorzugen, wird es einfacher sein, eine der beiden Strategien zu verfolgen oder jederzeit zwischen ihnen zu wechseln. Die Spieler beginnen nun in der Mitte des Atlas, wobei jede Ecke einen der vier Voidstone-Slots beherbergt. Alle einzigartigen Karten sind nun im Atlas vorhanden, einschließlich alter Favoriten. Spieler müssen nicht jede einzigartige Karte abschließen, erhalten jedoch 1 Atlas-Fertigkeitspunkt pro abgeschlossener einzigartiger Karte, bis zu einem Maximum von 10.

Geformte Regionen und arkane Astrolabien Eagons neue Entdeckung, die arkanen Astrolabien, ermöglichen es Spieler, Zanas Bewegungen zu verfolgen und geformte Regionen im gesamten Atlas zu manifestieren. Diese Regionen verändern mehrere Karten gleichzeitig, beispielsweise Abgrundregionen oder verwüstete Regionen, in denen es zu vermehrten Begegnungen kommt. Durch das Abschließen der geformten Inhalte wird der Einfluss von dieser Karte entfernt und die verbleibenden Karten in der Region gestärkt, wodurch die Mechanik mit der Zeit kraftvoller wird. Das Abschließen einer vollständigen geformten Region führt zu mächtigen Endgame-Belohnungen in einem von vier Gedächtnisgewölben, darunter Arkhons Gewölbe, in dem man einzigartige Gegenstände verdienen kann, oder Zealots Gewölbe, in dem man wertvolle Währungsgegenstände erwerben kann.



§ Ein neuer Atlas-Keystone, Synthesised Stability, unterstützt Spieler, die sich mit dem System beschäftigen möchten, während sie weiterhin wiederholt eine einzelne Karte farmen.

Überarbeitetes Endgame-Erlebnis Die Handwerksgegenstände Cartographer’s Chisels und Map Device Crafts wurden vollständig entfernt, wobei der Verlust an Inhalten und Beute an anderer Stelle kompensiert wird. Voidstones gewähren nun globale Boni, wenn sie eingesetzt sind, und es gibt einen neuen Originator-Voidstones, der es bestimmten Atlas-Bossen ermöglicht, außergewöhnliche Unterstützungen fallen zu lassen. T17-Karten wurden entfernt, ihre Bosse bleiben jedoch als Uber-Pinnacle-Farming-Gateways bestehen. Ineffektive oder frustrierende Modifikatoren wurden entfernt oder ersetzt, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass man durch den Einsatz von Fertigkeiten zu einer Schnecke wird oder zeitweise keinen Schaden mehr verursachen kann. Petal-Fertigkeiten in Originator-Karten wurden ebenfalls entfernt, einige Effekte sind nun über die Altäre in Memory Threads verfügbar. Memory Tears werden nun als itemisierte Memory Threads fallen gelassen und sind nun handelbar und lagerfähig. Es wurden neue Arten von Scarabs hinzugefügt, wie zum Beispiel der Expedition Scarab of Infusion, der Logbücher generieren kann, der Anarchy Scarab of the Exceptional, der eine hyper-mächtige Begegnung mit einem abtrünnigen Verbannten einführt, und der Beyond Scarab of Resurgence, der nun alle drei Beyond-Bosse zusammen spawnt.



Bei den Passivfähigkeiten des Atlasbaums wurden mehrere Verbesserungen an schwächeren Knoten vorgenommen. Pillage and Plunder gibt Syndikatsmitgliedern nun die Chance, Gegenstände mit einem Mod Fractured Veiled fallen zu lassen.

Außerdem wurden neue Atlas-Keystones wie The Paths Not Taken hinzugefügt, die die Anzahl der fallengelassenen Divination Cards verdoppeln, aber die möglichen Fallgegenstände unbekannt lassen.

Darüber hinaus wurde Kingsmarch Shipping um Belohnungsanpassungen erweitert, wie z. B. den Austausch von Erz- und Erntebelohnungen, die Hinzufügung eines neuen Hafens, die Erhöhung der Belohnungen für bevorzugte Ressourcen und die Möglichkeit, mit Gold einen erneuten Wurf zu versuchen.

Häfen bieten nun gezieltere Tattoo- und Runengraf-Belohnungen sowie neu entdeckte mächtige Runegrafts wie Runegraft of Fury (gewährt Wut bei Verwendung einer Lebensflasche) und Runegraft of Resurgence (bewirkt, dass Arcane Surge auch Lebensregeneration gewährt).

Exceptional Supports: Ein neues System, das Awakened Gems ersetzt

Nach dem Besiegen der Inkarnationen der Angst, Vernachlässigung und Furcht erhalten die Spieler den Ursprungs-Voidstones, wodurch Bosse im gesamten Atlas über 40 neue Exeptional Support Gems fallen lassen können.

Diese sollen das alte System des Awakened Supports ersetzen, wobei alle Exeptional Supports transformative Gameplay-Effekte bieten und nicht nur einfache numerische Verbesserungen.

Beispiele hierfür sind:

Hextoad Support (King in the Mists): Verfluchter Sumpfboden, auf dem explosive Chaoskröten erscheinen.

Voidstorm Support (Uber Elder): Himmlische Stürme, die sich aus Regengüssen bilden.

Frostmage Support (Incarnation of Neglect): Manastapelnder Kälteschaden, der ähnlich wie bei Archmage skaliert.

Weitere Exeptional Supports werden bis zum Start bekannt gegeben. Weitere Details gibt es in den vollständigen Patch-Hinweisen, sobald diese verfügbar sind: http://pathofexile.com/miragepatchnotes.

Keepers wird zum Kernsystem und Verbesserungen der Lebensqualität

Das Keepers of the Flame-System wird zum Kernsystem und ersetzt die alte Breach-Mechanik. Spieler begegnen Ailith und den Hiveborn ab Akt 6, Mud Flats, um den Genesis Tree freizuschalten, der standardmäßig bereits ausgewachsen ist.

Dieses System umfasst vollständige Atlas– und Scarab-Unterstützung, einschließlich neuer Notables und Keystones, die spezielle Breach-Hive-Spielstile ermöglichen.

Graft-Gegenstände wurden entfernt, aber ihre Kräfte leben durch außergewöhnliche Unterstützungen wie die Hiveborn-Support (Beschwörung von Breach-Dienern über Opfergaben-Fähigkeiten) oder die Foulgrasp-Support (Brand Recall löst greifende Breach-Hände aus) weiter.

Neben diesen Änderungen gibt es wichtige Verbesserungen der Lebensqualität, darunter die Hinzufügung von Lieblingsgeschäften zur Währungsbörse und die Möglichkeit, auf den eigenen Vorratsraum zuzugreifen, während die Benutzeroberfläche geöffnet ist.

Die Verkaufshistorie von Geschäften kann nun mit einer vollständigen Vorschau der Artikelangaben angezeigt werden, und beim Einreichen von Devination Cardswird die Belohnung nun automatisch direkt gewährt. Außerdem gibt es über 20 neue Kampagnen-Sehenswürdigkeiten und optionale Belohnungsbegegnungen.

Supporter-Pakete, Tresorpass und Herausforderungsbelohnungen

Durch das Abschließen von Herausforderungen in der Mirage-Liga können exklusive kosmetische Belohnungen verdient oder die neuen Supporter-Pakete und den Tresorpass angesehen werden, die alle zusammen mit Path of Exile: Mirage am 6. März 2026 um 20:00 Uhr erscheinen.